Quién es Almudena Porras: su edad, su pareja y su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Almudena Porras ha sido una de las últimas concursantes confirmadas de Supervivientes 2026, programa al que llega después de ser una de las protagonistas de La isla de las tentaciones. Cambiará, meses después, República Dominicana por Honduras, aunque en los Cayos Cochinos tendrá muchas menos comodidades a la hora de vivir. Allí verá las caras con otros protagonistas del concurso de parejas como Claudia y Gerard, aunque seguro que se encontrará con más gente de su vida cuando salte del helicóptero.

A sus 26 años ha entrado por la puerta grande de los realities en España. Nacida en la localidad de Cártama, en Málaga, apenas se sabe que estudió un grado medio de Comercio y Marketing. Antes de irse a Honduras como concursante, combinaba su trabajo en una empresa como administrativa con trabajos como modelo. Lo más destacado fue que lograse el título de Miss RNB Soria 2025, aunque, como decimos, es natural de Málaga.

Por lo que se sabe, es una enamorada de los caballos, además de ser una apasionada de los viajes y de la moda. A La isla de las tentaciones llegó como pareja de Darío, con el que mantenía una relación desde que ambos eran adolescentes y apenas tenían 14 y 15 años.

En su paso por las famosas villas, ambos cayeron en la tentación, lo que provocó que su relación se rompiese por completo. Almudena se marchó del programa con Borja, su tentador, con el que no pudo controlarse y con el que fue infiel a su pareja, aunque ella lo hizo después de que Darío cayese.

Su pareja actual

Meses después de la grabación del programa de parejas, Almudena aseguraba que había comenzado una relación sentimental con Borja, su tentador, algo que hizo en el programa Tentaciones Privé, tras un tenso encontronazo con su ex novio. Por lo tanto, a Supervivientes es de esperar que llegue con pareja, aunque es muy posible que allí la organización decida que conviva con su ex y su novio actual.

Su reencuentro con Sandra Barneda en ‘Supervivientes’

«Yo no me imaginaba verte aquí cuando tú y yo nos conocimos; si en La isla de las tentaciones lloraste, no me quiero ni imaginar aquí”, decía Sandra Barneda. «Ya tengo ganas de llorar nada más escucharte. A La isla de las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí quiero demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser», decía en el momento en el que se descubrió su identidad tras horas en las que Supervivientes anunció que había una concursante todavía por anunciarse.