‘Supervivientes 2026’ anuncia la identidad de su concursante oculta

Supervivientes 2026 ha comenzado con sus habituales saltos, dejando momentos para el recuerdo como el encontronazo entre José Manuel Soto y Jorge Javier Vázquez o los nervios de Ivonne Reyes. Una vez que han terminado los saltos, el programa ha recordado que la lista de concursantes no estaba cerrada todavía y que habrá nuevas incorporaciones. Aunque los habitantes de los Cayos Cochinos todavía no lo saben, una ex participante de La isla de las tentaciones llegará en los próximos días como concursante de pleno derecho. Pero no llegará sola, porque habrá más incorporaciones.

Sandra Barneda, que se encargará de las galas de los domingos, ha entrado en el plató de Telecinco para desvelar la identidad de esta persona misteriosa que ha estado negociando hasta el último momento con el programa. Ella es Almudena Porras, conocida por el programa de parejas. El vínculo con Sandra es evidente, ya que en las hogueras ha estado con ella en muchas ocasiones.

«Yo no me imaginaba verte aquí cuando tú y yo nos conocimos. Si en La isla de las tentaciones lloraste, no me quiero ni imaginar aquí», le decía la presentadora desde Madrid. La joven, que estaba en el helicóptero, ha dejado claro su objetivo: «Ya tengo ganas de llorar nada más escucharte. A La isla de las tentaciones entré creyendo que era una persona débil y aquí quiero demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser».

Pese a estar subida en el helicóptero, no se ha lanzado al agua, ya que su salto se producirá el próximo domingo, aunque no estará sola en esa aventura, tal y como han adelantado los presentadores. «Almudena no viene sola, el domingo se va a incorporar a esta aventura, pero hay más Supervivientes, no puedo decir nada más», ha dejado caer Barneda.

Aunque no han dado pistas, la lógica dice que lo normal es que sea alguien de La isla de las tentaciones quien se una al concurso. Los seguidores del programa de parejas tienen en mente a dos nombres: Darío y Borja. El primero fue su pareja, con el que llegó al programa y ahora parece que ha conseguido acercar posturas tras una ruptura de lo más complicada. El segundo fue su tentador en República Dominicana y es su actual pareja.

Sabiendo cómo le gusta a la organización de Supervivientes el llevar a tríos amorosos, no hay que descartar que los tres tengan que convivir a partir del domingo, lo que puede provocar celos y desencuentros.