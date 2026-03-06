La audiencia de ‘Supervivientes 2026’ dicta sentencia tras el estreno de María Lamela

María Lamela se ha estrenado por todo lo alto en Supervivientes 2026, donde ha tenido que cubrir el hueco dejado por Laura Madrueño. La gallega es una desconocida para los espectadores de Telecinco, puesto que proviene de laSexta, donde ha compaginado su labor como reportera de Más Vale Tarde con la de presentar el programa en verano, durante las vacaciones de Cristina Pardo e Iñaki López. Bien la conocerán los espectadores gallegos, donde también ha sido una de las caras habituales de la TVG, la televisión autonómica gallega.

Tras su espectacular salto desde el helicóptero, algo que no todas las presentadoras han hecho, ha dejado claro que llega con muchas tablas a Honduras. Hay que recordar que no es un programa fácil, puesto que la presentadora tiene que estar atenta a los concursantes, a las órdenes de dirección que le llegan al famoso pinganillo y seguir las bromas que habitualmente hace Jorge Javier Vázquez desde el plató en Madrid.

Laura Madrueño no terminaba de conectar con el de Badalona, pero la gallega ha sabido seguirle el juego desde el primer minuto, demostrando que con el paso de los días irá mejorando su compenetración. Muchos de los fans temían que el cambio fuese a peor, pero lo cierto es que en apenas unos minutos ha conseguido ganarse a los críticos.

Aunque Madrueño cumplió, la sombra de Lara Álvarez es alargada y su compromiso con el programa dejó una enorme huella que casi cinco años después se sigue notando. María ha conseguido que muchos ya la comparen con la asturiana, llegando muchos a asegurar que incluso tiene los mismos gestos que Lara.

Tras los saltos, donde Jorge ha llevado el peso, María se ha enfrentado a los primeros juegos y al mítico encendido de la palapa. Ahí, con incluso problemas técnicos, ha dejado claro que domina a la perfección el directo. Hay que recordar que, como reportera, se ha enfrentado a catástrofes y reportajes de todo tipo, por lo que no se puede decir que sea una novata.

Toda esa experiencia ha conseguido llevarla a este primer directo, tanto que hasta Jorge Javier ha querido felicitarla en varias ocasiones durante la noche. «Dile a los compañeros que preparen algo para celebrarlo», le ha repetido en varias ocasiones para felicitarle por su gran trabajo y adaptación a este nuevo reto.

Como era de esperar, en las redes sociales también han dejado claro que su fichaje ha sido un acierto. Te dejamos con algunos de los mensajes que se pueden leer en X (antes Twitter).