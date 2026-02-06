Adiós a Laura Madrueño: fichan a María Lamela como presentadora de ‘Supervivientes’ desde Honduras

Supervivientes, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los realities que más alegrías continúa dando a Mediaset España. Durante todo este tiempo, hemos podido ver cómo numerosos rostros conocidos han decidido poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para vivir una experiencia verdaderamente única. Después de que Lara Álvarez decidiese dejar a un lado su papel como presentadora desde Honduras, la cadena de Fuencarral optó por dar esa oportunidad a otro rostro conocido de la casa, como era Laura Madrueño. Durante todo este tiempo, la periodista ha puesto rumbo a Honduras para presentar tanto Supervivientes como su versión All Stars. Pero parece que esta etapa ya ha llegado a su fin, puesto que Telecinco ha querido fichar a María Lamela para presentar Supervivientes 2026 desde los Cayos Cochinos.

Tal y como adelantaron nuestros compañeros de Poco Pasa TV, la reconocida periodista y presentadora se pondrá al frente de las galas del reality desde Honduras. María Lamela cuenta con una amplia experiencia tanto en la televisión nacional como autonómica. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que hará un excepcional trabajo al recoger el testigo de Laura Madrueño. Junto a Jorge Javier Vázquez desde el plató de Mediaset, María Lamela no solamente presentará las galas y las entregas de última hora, sino que dirigirá los míticos juegos que se desarrollen en las playas. Por si fuera poco, recordemos que tendrá otro cometido, y es convertirse en un gran apoyo para los concursantes durante las diversas entregas que se emitan en directo. Eso es exactamente lo que hicieron tanto Laura Madrueño como Lara Álvarez durante todos estos años.

Quién es María Lamela, nueva presentadora de ‘Supervivientes’

Nacida en Vilalba (Lugo) en 1991, María siempre tuvo claro que su pasión era el mundo de la información. Es por eso que estudió Comunicación Audiovisual en La Coruña y, por si fuera poco, realizó un máster de reporterismo televisivo en la Universidad Rey Juan Carlos. Cabe destacar que también se ha formado en Arte Dramático.

En cuanto a su trayectoria profesional, no solamente ha trabajado en cadenas autonómicas como es el caso de TVG y Telemadrid, sino que también en la televisión nacional, concretamente en formatos de actualidad, en Telecinco, Cuatro y TVE. Es más, casi en los últimos ocho años, hemos podido ver a María Lamela en laSexta como reportera y como copresentadora de la edición de verano de Más vale tarde.

Es importante destacar que, entre su amplia experiencia, destaca la de haber presentado realities, como es el caso de Salvaxe en TVG (2024). Además, no solamente destaca como comunicadora, sino también como escritora, ya que, junto a Marina Valdés, publicaron en 2024 un libro llamado Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV. ¡Muy curioso!