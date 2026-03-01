Qatar cancela cualquier actividad deportiva hasta nuevo aviso: la Finalissima, en peligro

La Finalissima que deben disputar España y Argentina el próximo 27 de marzo en Lusail está en peligro en estos momentos. Qatar ha decidido detener oficialmente todas las competiciones y torneos deportivos en su territorio hasta nuevo aviso, tras los ataques de Irán a bases estadounidenses situadas en el país y el aumento de la tensión bélica en Oriente Medio. En consecuencia, el encuentro permanece cancelado por el momento, a la espera de que la federación catarí de fútbol retire la suspensión y la situación en la región se estabilice.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

OKDIARIO se puso en contacto con la Federación Española de Fútbol y en estos momentos desde Las Rozas se transmite tranquilidad dentro de la tensión que se está respirando. La situación es muy tensa ahora mismo en Qatar, aunque desde el ente federativo son plenamenente conscientes de que todavía queda mucho tiempo por delante para tomar decisiones. Los próximos días serán determinantes para saber como actúa, especialmente, CONMEBOL, que es la organizadora del partido. En estos momentos no se puede hablar de suspensión o de cambio de sede de la Finalissima, pero la tensión es máxima y la preocupación también.

Qatar se han levantado con el mantenimiento del estadio de alerta, que obliga a los ciudadanos a quedarse en casa salvo fuerza mayor. Doha se despertó en alerta por los misiles lanzados desde Irán a Doha que han causado 16 heridos en la población qatarí. Artefactos que, en teoría, van enfocados a la base mitlitar que Estados Unidos, aliada de Qatar, tiene en territorio qatarí.

La lucha por la Finalissima se tenía que celebrar el próximo 27 de marzo en Qatar a las 19:00 horas (21:00 hora local). Concretamente en el estadio de Lusail, donde la albiceleste logró el tercer Mundial de su historia el 18 de diciembre de 2022. Ahora mismo, todo está en el aire.

Esta sería la segunda vez que se celebre esta competición, un torneo al que la UEFA y CONMEBOL quieren darle cada vez más importancia. En su primera edición, Argentina ganó 0-3 a Italia en una final celebrada en Wembley. Por el momento, no hay entradas a la venta para el España-Argentina y, según la UEFA, darán más información del partido en las próximas semanas.