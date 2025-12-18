Oficial: la Finalísima entre España y Argentina se jugará en Doha el 27 de marzo

La UEFA ya ha confirmado la fecha de la Finalísima entre España, vigente campeón de la Eurocopa, y Argentina, vigente campeón de la Copa América. Después de unos largos meses de espera e incertidumbre, la lucha por el título se celebrará el próximo 27 de marzo en Qatar a las 19:00 horas (21:00 hora local). Concretamente en el estadio de Lusail, donde la albiceleste logró el tercer Mundial de su historia el 18 de diciembre de 2022.

La FIFA quiere darle carácter de gran final a este encuentro, que vivirá su segunda edición, y, por ello, se jugará un viernes para que no se mezcle con las repescas mundialistas que se celebrarán en la ventana internacional de marzo. Qatar será testigo de un duelo entre las dos grandes favoritas para hacerse con el Mundial del próximo verano con Lamine Yamal y Leo Messi en el foco. «La Finalissima reúne a dos campeones continentales en uno de los eventos más prestigiosos del fútbol, lo que pone de relieve el alcance verdaderamente global de este deporte y el vínculo duradero entre nuestras confederaciones. Esperamos con ilusión una noche memorable de fútbol de primer nivel y celebración», declaró Ceferín, presidente de la UEFA.

Con ambas ya clasificadas y conocedores de sus grupos en el próximo Mundial, ambas selecciones tendrán una oportunidad de medir fuerzas ante un rival directo. Previo a la Finalísima, las dos jugarán un partido amistoso: España jugará contra Egipto y Argentina, contra Qatar. «Este emblemático partido es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un evento verdaderamente histórico», expresó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.

Esta será la segunda vez que se celebre la Finalísima, un torneo al que la FIFA quiere darle cada vez más importancia. En su primera edición, Argentina ganó 0-3 a Italia en una final celebrada en Wembley. Por el momento, no hay entradas a la venta para el España-Argentina y, según la UEFA, darán más información del partido en las próximas semanas.