Flick: «Valoro mucho lo que hemos hecho»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación tras la goleada que el Barcelona endosó al Athletic en las semifinales de la Supercopa de España. Los azulgranas ganaron 5-0 al conjunto vasco y en 38 minutos el partido estaba más que sentenciado. Los de Valverde no comparecieron y los catalanes dieron una auténtica exhibición.

«Siempre aprecio cuando jugamos como equipo, cuando jugamos el uno para el otro. Esta es la clave. Estuvimos en buenas posiciones, creamos muchas ocasiones en la primera parte y fue algo muy bonito de ver. Pero es sólo un partido», comentó en rueda de prensa.

«Valoro mucho lo que hemos hecho hoy. Tuvimos una gran mentalidad como equipo, defendimos y atacamos como equipo”, añadió. Un partido en el que su equipo anotó cuatro goles en 16 minutos, del 22 al 38. «Estoy feliz porque anotamos los goles muy rápido, te da confianza y podemos controlar el partido. Además, es bueno para nosotros competir de esta forma y generar esta situación», señaló.

Además, Flick explicó los motivos de que Lamine Yamal no fuera titular y saliera al terreno de juego en el minuto 72. «Tuvo algunas molestias en los dos últimos días. No pudo entrenar por ello y por eso se quedó en el banquillo. No tiene nada que ver con una lesión, han sido problemas estomacales», comentó.

Por otro lado, se refirió al futuro del polaco Robert Lewandowski en el Barça, con el que acaba contrato a final de temporada. «No sé lo que va a pasar. Soy muy honesto con él también; estoy muy contento de tenerlo. Él está a un buen nivel, entrena bien y marca goles. Tenemos dos jugadores en esa posición que pueden jugar -en referencia a Ferran Torres, quien fue titular y marcó-. No voy a decir que vaya a marcharse del equipo. ¿Por qué? Veremos qué pasa al final de la temporada», explicó.