Lo nunca visto en la Champions: ¡el Tottenham cambia a su portero en el minuto 16 tras regalarle dos goles al Atlético!

Lo insólito se ha visto en el Metroplitano. El entrenador del Tottenham enloquecía tras el primer cuarto de hora de juego y cambiaba a su portero. No era para menos. Antonin Kinsky le había regalado dos goles al Atlético de Madrid. Primero le dio un pase a Lookman en el 6′ y el delantero asistió a Llorente, que marcó casi a placer. En el 15′ era Julián Álvarez quien recibía un pase del portero, que no hizo más que conducir el esférico hasta la línea de gol.

En ese momento, con 3-0 ya en el marcador –puesto que el central del conjunto inglés había regalado otro gol a Griezmann– Igor Tudor tomaba una decisión drástica, pero necesaria tras lo visto sobre el césped. Kinsky abandonaba el terreno de juego y entraba en su lugar Vicario, el meta titular de los spurs esta temporada y que sorprendentemente se había quedado fuera del once inicial ante el Atlético de Madrid.

No era el momento para que el técnico croata hiciera pruebas, pero las hizo y no le pudo salir peor el experimento. Se dejaba en el banquillo a Vicario y sacaba bajo los palos al joven Kinsky. El meta checo, de 22 años, había jugado ocho partidos este curso, pero el último databa del 29 de octubre, en una derrota por 2-0 contra el Newcastle. Después de cuatro meses y medio sin jugar, no parecía ser el momento más idóneo para darle de nuevo la alternativa.

Sin embargo, Tudor lo hacía. En el momento clave, en unos octavos de final de la Champions League, se estrenaba el portero checo en la máxima competición en un escenario como el Metropolitano. Y se vino abajo. Le pudo la presión y en el minuto 6 fallaba por primera vez. Le entregaba un balón a Lookman, que el nigeriano cedía para la llegada de Llorente desde atrás. Minutos después, volvía a liarse y le regalaba el gol a Julián Álvarez.

El Tottenham se caía en apenas un cuarto de hora, pero no sólo por su portero, aunque sí mayoritariamente. Después del gol de Llorente, otro regalo, de sendos fallos de los defensas, provocaban el tanto de Griezmann y, para rematar la jugada, llegaba el picotazo de La Araña. Eran 16 minutos tétricos que hundían al que fuera cuarto clasificado en la fase de liga de esta Champions.