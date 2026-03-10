El segundo debate electoral previo a las elecciones autonómicas de Castilla y León se celebrará el martes 10 de marzo a partir de las 21:00 horas. Durante este espacio, los candidatos de PP, PSOE y VOX dispondrán de 72 minutos para presentar, explicar y dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos.

El encuentro contará con cuatro bloques temáticos y cada uno tendrá una duración de 18 minutos. El primer bloque estará dedicado a cuestiones relacionadas con el medio rural, la despoblación y el medio ambiente. En el segundo se abordarán temas vinculados a los servicios públicos, infraestructuras y vivienda. El tercer bloque se centrará en temas económicos y de financiación autonómica, mientras que el último estará dedicado a los pactos políticos y la regeneración democrática.

Qué candidatos participan

El debate enfrenta a los candidatos de los tres principales partidos con representación en las Cortes autonómicas: