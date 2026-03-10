Quién es Juan Gascón: edad, estudios, vida política y trayectoria del candidato de IU, Sumar y Verdes-Equo

La coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo concurre a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo con Juan Gascón Sorribas como candidato a la Presidencia de la Junta.

Gascón es una de las figuras más visibles de la izquierda alternativa en la comunidad y encabeza la candidatura de la coalición bajo la marca En Común, con el objetivo de lograr representación en las Cortes autonómicas y reforzar un espacio político que defiende el fortalecimiento de los servicios públicos y la justicia social.

A lo largo de los últimos años ha desarrollado una trayectoria vinculada tanto a la política municipal como a la dirección autonómica de Izquierda Unida.

Qué edad tiene y de dónde es Juan Gascón

Juan Gascón Sorribas nació en Alcañiz (Teruel) en 1975 (51 años), donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad política y profesional.

Su trayectoria pública está estrechamente vinculada a Castilla y León, concretamente en Palencia, donde ha participado en movimientos sociales y en la política municipal. Además, ha sido una figura destacada dentro de Izquierda Unida en la comunidad, llegando a ocupar la coordinación autonómica del partido.

En la actualidad se presenta como candidato a presidir la Junta en las elecciones autonómicas de Castilla y León, liderando la coalición formada por IU, Sumar y Verdes-Equo.

Estudios de Juan Gascón

En el ámbito profesional, Juan Gascón es profesor de Formación Profesional, actividad que ha compatibilizado con su carrera política.

Su perfil ha sido descrito en varias ocasiones como el de un docente «implicado en la política», algo que él mismo ha destacado para subrayar que no procede de una carrera política tradicional sino del ámbito educativo y del activismo social.

Esta experiencia en la enseñanza ha influido en parte de sus planteamientos políticos, especialmente en cuestiones relacionadas con la educación pública, la igualdad de oportunidades y la defensa de los servicios públicos.

Trayectoria de Juan Gascón

La carrera política de Juan Gascón comenzó en el ámbito municipal. Fue concejal del Ayuntamiento de Palencia durante dos mandatos, entre 2011 y 2019, representando a Izquierda Unida.

Durante esos años participó en la política local y en la defensa de medidas vinculadas a la transparencia institucional, los servicios públicos y la participación ciudadana.

Posteriormente, su trayectoria dio el salto a la política autonómica. En 2020 fue elegido coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, cargo desde el que ha impulsado diferentes iniciativas políticas y estrategias de confluencia entre partidos de la izquierda.

En las elecciones autonómicas de 2022 encabezó la lista por la provincia de Burgos para las Cortes de Castilla y León.

De cara a los comicios del 15 de marzo de 2026, ha sido designado candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición formada por IU, Sumar y Verdes-Equo, una alianza que busca unir a diferentes fuerzas de la izquierda transformadora en la comunidad.