Si pagas los cafés con tu tarjeta estás cometiendo el peor error y lo dice María Blanco, economista

Los pagos con tarjeta de crédito crecieron en España en el pasado 2025 y una experta en finanzas ha dado una serie de consejos sobre el error que cometen muchos ciudadanos en la forma de utilizar la tarjeta de crédito. María Blanco, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, ha aconsejado a los usuarios que no hagan pagos cotidianos con la tarjeta de crédito. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el error que, según los expertos, cometen a la hora de pagar con tarjeta.

El Banco de España hizo pública el pasado 4 de febrero la información estadística sobre servicios de pago en España correspondiente al primer semestre de 2025, en la que se informa que el número total de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo alcanzó 9.401 millones, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2024. De todos ellos, el 65,7% correspondió a los pagos con tarjeta, las transferencias el 16,8%, los adeudos directos el 12,2% y las operaciones con dinero electrónico el 1,7%.

Durante este periodo, el número de operaciones de pago con tarjeta en España aumentó un 11,1% en comparación con el primer semestre de 2024, alcanzando los 6.178 millones de operaciones. El número de tarjetas en España ahora es de 119 millones, siendo una media de 2,4 tarjetas por habitante, siendo el importe medio de la operación de 31,6 euros. Como informan desde el Banco de España, los adeudos directos representan el 12,2% del número total de operaciones de pago y el 5,5% del importe total.

A hilo de estos adeudos, María Blanco, que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad CEU-San Pablo, ha dado una serie de consejos a los ciudadanos a la hora de realizar los clásicos gastos hormiga con la tarjeta de crédito, que permiten aplazar estos pagos al mes siguiente.

El error que se comete con la tarjeta de crédito

«Para un café, mejor usar la tarjeta de débito; con la de crédito te puedes encontrar con una deuda a final de mes que no vas a poder asumir», informó en una entrevista concedida hace unos meses a la Cadena COPE. Por ello, esta experta en finanzas recomienda que el dinero que se gaste en esta tarjeta de crédito tenga que ir para «comprar un mueble, un ordenador, algo grande».

María Blanco también aconseja a los ciudadanos acudir al banco a informarse de los «límites» y también confirmar los límites de gasto para que esto no pueda suponer un drama a finales de mes. Por ello, esta experta en finanzas deja claro que estos gastos con la tarjeta de crédito tienen que ir a «pagar el metro, pagar en la cafetería, etcétera».

Esta experta también ha hecho un canto a los pagos con dinero en efectivo, ya que esto considera que es sinónimo de «libertad». Durante su intervención en la COPE, esta experta en finanzas deja claro que suprimir los pagos en efectivo es «coartar la libertad» y también denunció la «criminalización» del pago en metálico, que viene de decisiones de las instituciones que van «directamente en contra del efectivo».