Repsol invertirá entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028 y repartirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo en los próximos dos ejercicios, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco de su Capital Markets Day. Así, la energética ha actualizado este martes sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan «selectivo» de inversiones.

Del total de inversión prevista por la empresa, el 55% se hará en España y Portugal, mientras que el 34% se llevará a cabo en Estados Unidos (EEUU). Por otro lado, aquellas iniciativas que son bajas en carbono representarán el 30% de todo el montante.

De esta forma, Repsol lleva a cabo una actualización de sus cifras para el periodo 2026-2028 al margen de la volatilidad que puede representar el conflicto en Oriente Medio por la guerra en Irán, que está afectando a los precios del petróleo.

De esta forma, Repsol augura conseguir un flujo de caja operativa de 6.500 millones de euros de aquí a 2028. Además, la empresa mantiene sus prioridades estratégicas: «solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista».

Por otro lado, la compañía prevé una retribución al accionista que alcance entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo en ese periodo de tiempo, algo que incluye dividendos y recompra de acciones. De esta forma, en total, Repsol distribuirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028.

Para 2026, la energética ya ha anunciado que destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a su casi medio millón de accionistas. Por un lado, distribuirá 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,50 euros abonados en enero de 2026.

Además de lo anterior, la compañía ha puesto en marcha un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.

Seguirá ampliación.