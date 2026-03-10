La población de Palencia en 2026: un mercado inmobiliario que resiste al declive demográfico

En un contexto marcado por la concentración de población en grandes áreas metropolitanas y la pérdida de habitantes en el interior, Palencia mantiene una estabilidad demográfica destacable.

Asimismo, la ciudad palentina, situada en el norte de Castilla y León, se consolida como un enclave de tamaño medio dentro del mapa urbano español, en una comunidad autónoma especialmente afectada por el envejecimiento y la despoblación, con implicaciones directas en su mercado inmobiliario.

¿Cuántos habitantes tiene Palencia en 2026?

La población de Palencia en 2026 se sitúa en 77.466 residentes, lo que la coloca en el puesto 103 del ranking nacional de municipios por número de habitantes. Se encuentra en un rango similar al de ciudades turísticas como Benalmádena o Benidorm, aunque con una estructura económica muy distinta y menos estacional.

Dentro de Castilla y León, Palencia es la quinta capital más poblada, por detrás de Valladolid, Burgos, Salamanca y León. Este posicionamiento la consolida como un núcleo urbano intermedio, sin las tensiones propias de las grandes capitales.

Evolución demográfica: del crecimiento al estancamiento controlado

Palencia alcanzó su máximo poblacional a finales del siglo XX. Desde entonces, la ciudad ha vivido un proceso de ajuste demográfico marcado por la emigración juvenil hacia polos económicos más dinámicos y por una tasa de natalidad reducida. El envejecimiento es hoy uno de sus principales rasgos, lo que ha ido modificando progresivamente las necesidades residenciales y la demanda de vivienda.

Sin embargo, en los últimos años el descenso se ha moderado. La estabilidad del sector servicios, el empleo vinculado a la administración y la atracción de población procedente del entorno rural han permitido sostener el censo en torno a los 77.000 habitantes. No hay crecimiento, pero sí una resistencia significativa frente a la despoblación más acusada que afecta a otros territorios del interior.

La provincia de Palencia: baja densidad y fuerte concentración en la capital

Si ampliamos el foco, la provincia de Palencia suma 158.702 habitantes, apenas el 0,32% del total nacional. Se sitúa en el puesto 47 de las 50 provincias españolas por población, solo por delante de Segovia, Soria y Teruel.

Este dato refleja un territorio muy extenso y con baja densidad, donde la mayor parte de la población se concentra en la capital. La despoblación rural continúa siendo el gran desafío estructural, con pequeños pueblos que pierden habitantes.

¿Qué implican estos datos para el mercado inmobiliario de Palencia?

Una ciudad con esa densidad de población sin crecimiento acelerado configura un escenario de mercado equilibrado y poco tensionado. La demanda es sostenida, pero no expansiva, lo que reduce el riesgo de burbujas y subidas abruptas de precios.

El perfil demográfico influye claramente en la tipología de vivienda: mayor interés por pisos de tamaño medio, viviendas accesibles y adaptadas, y un peso creciente de compradores sénior. La obra nueva existe, pero con promociones ajustadas a la demanda real.