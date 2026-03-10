Una experta en mascotas, muy tajante: «Siempre hay que lavar al perro después de meterse en un charco»

La lluvia persistente en España no solo altera nuestras rutinas diarias, sino que también afecta directamente a la salud y al bienestar de nuestros animales de compañía.

Con las calles inundadas, los parques embarrados y los días húmedos, los perros se enfrentan a riesgos que van más allá de mojarse. Para proteger su salud física y emocional, es imprescindible ajustar los cuidados durante estas jornadas.

Imke Marks, fundadora y CEO de la marca española Mooiza, explica los principales riesgos y ofrece recomendaciones prácticas para garantizar la seguridad y el confort de nuestras mascotas durante la lluvia.

Lavar al perro después de un charco: el consejo fundamental de una experta en mascotas

El agua acumulada en charcos puede ser atractiva para los perros, pero también representa un riesgo de salud. Imke Marks advierte que «siempre hay que lavar al perro después de entrar en ellos», porque los charcos pueden contener parásitos o productos químicos que afectan al pelaje y la piel del animal.

Mantener esta rutina de higiene evita dermatitis, hongos y problemas de oído causados por la humedad prolongada. Además, Marks recomienda secar bien zonas críticas como pliegues cutáneos, orejas y almohadillas, y complementar la higiene con productos específicos que protejan la piel de manera integral.

Cómo reducir el estrés de los perros durante los días de lluvia

Las condiciones climáticas adversas pueden afectar también al comportamiento de los perros. La experta señala que cuando llueve de forma continuada y los paseos se reducen, los perros no liberan suficiente energía, lo que puede generar estrés y ansiedad.

Este efecto se intensifica si hay tormentas con truenos o fuertes vientos. Para contrarrestarlo, Marks sugiere juegos de entrenamiento y juguetes interactivos que mantengan al animal activo dentro de casa, además de nutracéuticos calmantes que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional.

Cuidado de la piel de los perros en días lluviosos

La humedad prolongada puede provocar problemas dermatológicos y de oído en los perros. Imke Marks recomienda secar completamente al animal tras cada paseo, prestando atención a pliegues, orejas y patas.

Para reforzar la protección de la piel, sugiere el uso de suplementos específicos que ayuden a mantener la integridad cutánea y a prevenir irritaciones causadas por la exposición al agua y al barro.

Protección de articulaciones y seguridad en suelos mojados para perros

El suelo húmedo aumenta el riesgo de resbalones, especialmente en cachorros y perros mayores. Marks recomienda fortalecer sus articulaciones con nutracéuticos, que contribuyen a mantener la movilidad y flexibilidad.

Además, cuando la lluvia se combina con frío, perros pequeños o de pelo corto pueden sentir incomodidad e incluso sufrir hipotermia. La experta sugiere usar abrigos adecuados para protegerlos y asegurar salidas seguras durante los días lluviosos.

Juegos, higiene y protección: claves para el bienestar de los perros durante los días de lluvia

La combinación de actividad física y mental dentro de casa, higiene adecuada tras los paseos y protección de piel y articulaciones permite que los días de lluvia sean más llevaderos.

Según Marks, «con atención y cariño, incluso la borrasca más intensa puede ser segura y divertida para nuestros perros», reforzando el vínculo con ellos y asegurando su bienestar durante la temporada de lluvias.