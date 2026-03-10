Quién es Laura de Chiclana, reportera de guerra de Mediaset: su edad y de dónde es

No es ningún secreto que, en las últimas semanas, los medios de comunicación en todo el mundo están haciendo una amplia cobertura de todo lo que está sucediendo con Irán. Es por eso que, inevitablemente, hemos visto cada vez más a la periodista y reportera Laura de Chiclana dando a conocer la última hora de estos conflictos en diversos formatos de Mediaset, como son Informativos Telecinco, Horizonte o, incluso, Noticias Cuatro. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer muchos más detalles sobre Laura de Chiclana: su edad, de dónde es y cómo surgió su interés por el reporterismo de guerra.

La trayectoria profesional de Laura de Chiclana

Nacida en 1994 en Sevilla, desde muy temprana edad sintió un gran interés por el mundo de la comunicación. Así pues, no dudó un solo segundo en estudiar Periodismo. Tras graduarse en 2018, se especializó con un máster de reporterismo de televisión en la Universidad Rey Juan Carlos. Eso sí, donde más aprendió de su profesión fue precisamente cubriendo noticias de alto alcance.

De hecho, en sus primeros trabajos como periodista freelance, Laura dio el paso de cubrir tanto crisis humanitarias como conflictos armados. Siempre tuvo claro que la corresponsalía internacional hace posible que exista una comprensión global de las historias que están sucediendo a miles de kilómetros de nuestro país. Así pues, su primera gran oportunidad llegó en 2022, con el estallido de la guerra de Ucrania. Fue en ese contexto cuando el público generalista comenzó a conocer a la periodista.

Recordemos que la sevillana llegó a Kiev con un chaleco antibalas que ella misma había comprado y que, desde el momento en que pisó la capital de Ucrania, trabajó sin descanso para dar a conocer las últimas informaciones sobre este conflicto. Fue entonces cuando comenzó a integrar su trabajo en la cobertura de Mediaset España, apareciendo en varios formatos tanto de Telecinco como de Cuatro.

Después de su dura experiencia en Ucrania, Laura de Chiclana puso rumbo a Israel para informar de lo que estaba sucediendo con el conflicto con Palestina. De hecho, en la actualidad, la sevillana continúa en este país para ofrecer la última hora respecto a la tensión armada con Irán tras los constantes ataques al territorio por parte de Israel y de Estados Unidos.

De hecho, podemos ver a la andaluza de forma habitual en Informativos Telecinco, Noticias Cuatro e, incluso, en Horizonte, para ofrecer nuevos datos sobre lo que está ocurriendo en esta zona. Debido a su valentía y a su excepcional trabajo, la joven ha sido entrevistada en varias ocasiones. Cabe destacar que, en una charla con El Español, llegó a señalar la dureza de las situaciones que se ve obligada a vivir por su trabajo: «Me he despedido de gente sabiendo que los iban a matar».

Sin duda, con el tiempo, Laura de Chiclana no solamente ha demostrado que es una mujer verdaderamente valiente, sino que también es una gran periodista. Gracias a ella, que tiene el arrojo de estar en un territorio tan complejo en estos momentos como es Israel, el resto somos conocedores de numerosos datos sobre este conflicto que podría marcar un gran punto de inflexión en todos los sentidos.