Horario debate electoral Castilla y León y dónde ver por TV hoy a los candidatos a las elecciones del 15 de marzo

La campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, que culminarán con las votaciones del 15 de marzo, vive uno de sus momentos clave con la celebración del debate electoral de este martes 10 de marzo entre los principales candidatos a la Presidencia de la Junta. El encuentro televisado permite a los ciudadanos comparar propuestas y conocer las posiciones de los partidos antes de acudir a las urnas.

El debate se celebra a partir de las 21:00 horas y tiene una duración aproximada de 72 minutos. La cita reúne a los tres principales aspirantes a presidir la Junta de Castilla y León y forma parte de los actos centrales de la campaña electoral previa a los comicios autonómicos.

El programa se desarrolla en horario de máxima audiencia y está moderado por los periodistas María Núñez y Antonio Renedo, que se encargan de conducir el debate y organizar los turnos de intervención entre los candidatos.

¿Dónde ver el debate electoral de Castilla y León?

Los espectadores podrán seguir el debate en directo a través de varios canales y plataformas:

La 1 (con desconexión para Castilla y León)

Canal 24 Horas

CyLTV

Radio 5

La plataforma digital RTVE Play y las páginas web de RTVE y de la televisión autonómica

Gracias a esta emisión simult.ánea, el debate podrá verse tanto en televisión como por internet desde cualquier punto de España.

¿Qué candidatos participan?

El debate enfrenta a los candidatos de los tres principales partidos con representación en las Cortes autonómicas:

Alfonso Fernández Mañueco , candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta.

, candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta. Carlos Martínez Mínguez , candidato del PSOE.

, candidato del PSOE. Carlos Pollán, candidato de Vox.

Estos tres aspirantes protagonizan el primer gran cara a cara televisado de la campaña electoral.

Resultado de las últimas elecciones de Castilla y León

Las últimas elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022. En esos comicios se eligieron 81 procuradores para las Cortes de Castilla y León, el parlamento regional que legisla y nombra al presidente de la Junta.

Aquella cita electoral fue la primera vez que en la comunidad se convocó elecciones anticipadas fuera del calendario habitual. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, disolvió las Cortes y adelantó los comicios como herramienta política para buscar una nueva mayoría parlamentaria.

En aquellas elecciones, el Partido Popular fue la fuerza más votada con un 31,4% de los votos, seguido por el PSOE, que obtuvo un 30,02%. Vox se situó como tercera fuerza política con un 17,64% de los votos, protagonizando una fuerte subida respecto a 2019: pasó de un solo asiento a sumar 13 escaños, es decir, 12 más que en la anterior legislatura.