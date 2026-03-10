El Ibex 35 ha abierto la sesión de este martes, 10 de marzo de 2025, con una subida del 2,34%, lo que ha llevado al selectivo a los 17.324,2 puntos, por encima de los 17.000 enteros que perdió en el desplome de ayer. De esta forma, el índice se ha recuperado tras relajar el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, las tensiones en torno a la guerra en Irán.

En concreto, el dirigente norteamericano ha anunciado la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras a Rusia, una medida destinada a estabilizar los precios del crudo y garantizar el flujo de petróleo en zonas estratégicas del mundo, especialmente en el Golfo Pérsico.

Esta medida ha funcionado, al menos, para tranquilizar a los mercados internacionales. Las Bolsas asiáticas han registrado subidas a lo largo de toda la sesión y la cotización del crudo ha caído con fuerza.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, se ha conocido que Grupo Volkswagen recortó su beneficio neto en 2025 en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros.

El Ibex 35

En el lado español, Repsol invertirá entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028 y repartirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo en los próximos dos ejercicios, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco de su Capital Markets Day.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Repsol (-7,49%), IAG (-1,69%) y Naturgy (-0,24%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Arcelormittal (+5,76%) y Fluidra (+4,37%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París escalaba un 1,88% y Londres un 1,44%, mientras que Fráncfort y Milán crecían un 2,09% y un 2,52%, respectivamente.

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent, referencia en Europa, bajaba un 8,55% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 90,4 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, retrocedía un 8,87%, hasta los 86,15 dólares.

Estas caídas se producen después de que Trump haya advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses «lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora».

Sus palabras se producen tras Teherán ofrecer paso libre a los buques de los países europeos que expulsen a los embajadores de Estados Unidos y de Israel.

«Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de sus redes sociales.