El pasado 19 de enero, Telecinco estrenó Casados a primera vista y, desde entonces, hemos tenido la oportunidad de ver cómo seis parejas han llegado a enfrentarse a momentos verdaderamente determinantes a lo largo de esta aventura. Por si fuera poco, el haber atravesado todo tipo de convivencias les ha brindado la posibilidad de conocerse mucho más y, por ende, descubrir realmente con quién se casaron en aquel estreno en Telecinco que tan buen recibimiento tuvo. A pesar de todo, el pasado lunes 9 de marzo, en la nueva entrega, los seguidores del formato han sido testigos de un momento de lo más crucial, como es la decisión final. Eso sí, cabe destacar que ha habido alguna que otra pareja, puesto que dos parejas de las seis que comenzaron esta aventura decidieron abandonar antes de esa decisión, dejando a todos completamente sin palabras. Así pues, es el momento más que perfecto para descubrir qué han decidido las parejas de Casados a primera vista.

Ainhoa y Marc

Sin poder esconder los nervios, después de haber pasado por muchos altibajos, él llegó a confesar que esta experiencia «ha sido muy dura» a nivel emocional. A pesar de todo, ambos pusieron de su parte para llegar hasta ese punto, puesto que el inicio de su aventura estuvo marcado por sucesivos choques y constantes altibajos.

Ahora todo ha cambiado, a pesar de que Ainhoa reconoce que le da «vértigo», entre otras cuestiones, que Marc no sepa «afrontar los mismos miedos» que ella. Llegado el momento, en la libreta, ambos escribieron «seguir». Al ser conscientes de que estaban de acuerdo, Ainhoa y Marc acabaron fundiéndose en un apasionado beso.

Estefanía y Stefan

La joven no tardó en asegurar que, todo este tiempo, «le ha servido para darse cuenta de muchas cosas». Él, por su parte, sólo ha tenido palabras bonitas hacia Estefanía, asegurando que es «la mujer de su vida». Fue entonces cuando ella le hizo la siguiente pregunta: «¿Crees que has venido aquí 100% a encontrar el amor?». Descolocado, Stefan respondió que siempre ha dado, pero no ha recibido «como le habría gustado».

En la decisión final, Stefan se rompió por completo. Estefanía, por su parte, comenzó a dudar al tener claro que no quiere a una persona insegura a su lado. Fue entonces cuando descubrimos que tanto él como ella decidieron «abandonar», lo que ha provocado que sus compañeros se mostrasen decididos a apoyarles en este mal trago.

Lorenzo y Laura

Ante las cámaras de Casados a primera vista, él tiró de sinceridad: «Voy a reafirmar lo que ya Laura y yo nos hemos dicho este tiempo». Frente a los expertos, ambos marcaron sus límites en cuanto a lo que más le dolería del otro. Ella tiene claro que una infidelidad o un mensaje de Lorenzo a otra chica, con intención de conocerla.

Por si fuera poco, han reconocido que para ellos va a ser muy duro tener una relación a distancia. «¿Vas a ser capaz de conseguirlo?», cuestionó ella. Finalmente, en la decisión final, y tras derrochar complicidad y mucho amor, se han dado un apasionado beso. ¡Parece que esta experiencia les ha cambiado la vida!

Ana y Luija

Hicieron un recorrido por su paso por Casados a primera vista y fue cuando cayeron en la cuenta de que la mayoría de sus conflictos, en parte, están resueltos. Por si fuera poco, Ana ha reconocido que el tiempo de reflexión les ha venido fenomenal para tomar una decisión final. Así pues, hay algo en lo que están de acuerdo y es que, en todo momento, han sido ellos mismos y, por ende, han podido conocer cómo era realmente el otro. Poco después, hemos descubierto cómo los dos estuvieron de acuerdo en «seguir».

Doble abandono en ‘Casados a primera vista’

Durante este último programa, los espectadores de Telecinco fueron testigos de un doble abandono que dejó al resto de parejas completamente sin palabras. En primer lugar, Borja y Luciana y, con posterioridad, Milton y Natalia, han puesto fin a esta aventura. Sus decisiones estuvieron marcadas por la tensión y, sobre todo, muchísimos reproches. Por lo tanto, decidieron poner punto y final a esta experiencia y evitar que la situación fuese a más.