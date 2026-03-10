Final de ‘Outlander’: Caitriona Balfe y Sam Heughan no saben cómo acabará la serie, pero será «agridulce»

Indiscutiblemente, si hablamos de adaptaciones literarias, una de las ficciones que ha conquistado por completo el corazón de los espectadores es Outlander. La ficción de época y romance, basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon, aterrizó en la pequeña pantalla en el año 2014. Desde entonces, temporada tras temporada, el público ha tenido la oportunidad de conocer la maravillosa historia de Claire y Jamie Fraser. La pareja es el claro ejemplo de que el amor puede combatir cualquier línea temporal, a pesar de los inconvenientes del destino. Y es que, como bien saben los fans del formato, desde que los protagonistas se conocieron, sus vidas cambiaron para siempre.

El pasado 7 de marzo, los suscriptores de Movistar Plus+ tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo de la octava y última temporada de Outlander. Una primera toma de contacto con la serie donde el público no ha podido evitar emocionarse al volver a ver a los protagonistas en pantalla. Eso sí, los fans de la producción tienen muchas dudas respecto a cómo se va a afrontar el final de la historia. Pues, se han publicado 9 de los 10 libros. Por lo tanto, el final no ha sido escrito por la autora. Un pequeño inconveniente para los productores de la serie, ya que no tenían una base que les sirviese de guion para finalizar la trama.

La serie de ‘Outlander’ emitirá su final antes que la saga de libros

Al respecto, los productores ejecutivos de Outlander, Matthew B. Roberts y Maril Davis, han hablado con EW. «Lo que queremos es una temporada de Outlander realmente auténtica», comenzaron explicando. «No pretendíamos que cada episodio fuera un episodio muy especial de Outlander. Quería que esto encajara plenamente con la serie, y creo que lo hemos conseguido», confiesan.

«Es difícil terminar la serie de televisión antes de que concluya la serie de libros. Creo que, sea cual sea el final, será agridulce», explica. «Nunca vas a complacer a todo el mundo», agrega Roberts. Estas palabras, inevitablemente, han preocupado un poco a los fans de la ficción. Pues, dadas las circunstancias en las que se encuentra la trama en la temporada 8, se temen lo peor.

Los creadores de la serie se han mostrado honestos y han confesado que, para ellos, el objetivo principal era que la autora, Diana Gabaldón, estuviese contenta con el resultado. Pues, como bien es sabido, la escritora ha estado al frente del proyecto audiovisual desde el primer momento. «Hemos llegado a un final que, creo, es muy satisfactorio y espero que sirva como nuestra carta de amor a Outlander», concluye Davis.

Cabe señalar que, según se ha podido saber, la serie grabó varios finales alternativos. Pues, los creadores no querían que, por nada del mundo, se filtrase el final de la historia. De hecho, los actores protagonistas, Caitriona Balfe y Sam Heughan, que dan vida a Claire y Jamie Fraser, tampoco lo saben. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el final de Outlander promete ser una montaña rusa de emociones. El broche de oro a una historia que, de una manera o de otra, nos ha marcado a todos.