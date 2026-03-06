‘Outlander’: a qué hora se estrena la temporada final en España y cómo verla (online y tv)

Toda buena historia que se precie tiene que tener su final. Por ello, en Outlander no iba a ser menos. Hace 12 años, aterrizó en la pequeña pantalla una ficción de época y romance basada en la exitosa saga literaria de Diana Gabaldon. Una trama absolutamente cautivadora que llegó con un elenco de infarto. Pero poco podían imaginarse los altos cargos de la producción, el enorme éxito que cosecharían a nivel global. Y es que, Claire y Jamie Fraser han conquistado al público, desde el minuto uno, con su cautivadora historia. Un amor que va más allá del tiempo y las épocas.

Los fans de esta apasionante trama están viviendo todo tipo de emociones. Y es que, por fortuna, la nueva temporada de la ficción está a punto de ver la luz. Pero, este movimiento también indica que será la última vez que veamos un estreno de esta producción. La temporada final, la ocho, está a punto de emitirse y, con ello, se mostrará el desenlace de la serie. Unos últimos capítulos que prometen no decepcionar a nadie y que cerrarán con broche de oro la historia de Claire y Jamie.

¿Qué sucederá en la temporada 8 de ‘Outlander’?

Tal y como se ha podido saber, los protagonistas serán testigos de cómo la guerra los ha perseguido hasta casa, hasta Fraser’s Ridge. La familia tiene que plantearse qué está dispuesta a sacrificar y qué no. Pues, pueden perder todo lo que han conseguido durante años en un solo segundo. Eso sí, el objetivo sigue siendo permanecer unidos.

Una situación que tendrán que vivir paralelamente mientras surgen secretos familiares. Una serie de revelaciones que los pondrán al límite y que amenazan con separarlos. La lucha por Fraser’s Ridge promete ser muy intensa y arrolladora. Pues, Claire y Jamie Fraser no están dispuestos a perder a su familia ni a perderse a ellos mismos.

Horario y cómo ver la temporada final de ‘Outlander’

Afortunadamente, este mes de marzo llega repleto de novedades audiovisuales. En España, los fans de Outlander podrán ver la ficción este próximo 7 de marzo. A penas unas horas después de su estreno en Estados Unidos, los fans españoles podrán disfrutar de este esperado lanzamiento. Un primer capítulo que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones, y no es para menos.

Así pues, cada sábado, los suscriptores de Movistar Plus+ podrán ver un nuevo capítulo de esta última temporada. De esta manera, durante diez semanas, los seguidores de la serie disfrutarán del desenlace de esta historia. Pues, son diez los capítulos que dan forma a esta temporada. Eso sí, para poder verlo será necesario estar suscrito a Movistar Plus+.

Todas las temporadas de la serie están disponible en Netflix, por lo que será necesario estar suscrito para verlas. Eso sí, el gigante del streaming tiene disponible todos los episodios hasta la primera parte de la temporada 7. Movistar Plus+ es la única que ofrece este gran estreno y ofrecerá al público las nuevas entregas. En televisión no es posible ver la ficción. Una última aventura donde, después de doce años, ocho temporadas y 101 episodios, la historia de Claire y Jamie escribe su punto final.