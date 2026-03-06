No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 5 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 787 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cristóbal no ha dudado en fijar la fecha de la boda de María Fernández y Carlo: deben casarse la semana siguiente. Por si fuera poco, y a pesar de su incomodidad, Samuel parece que ha aceptado oficiarla. Todo ello mientras la Guardia Civil se presenta de forma inesperada en palacio con una trágica noticia, y es que la madre de Santos ha muerto.

Lejos de que todo quede ahí, Martina no duda un solo segundo en salir del palacio con la firme intención de avanzar en sus gestiones con el Patronato respecto al refugio. Jacobo, por su parte, muestra abiertamente su desacuerdo. Lorenzo decide reírse de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio tras la negativa a viajar a Nueva York. En cuanto a Julieta, tiene una tensa discusión con Ciro por su trato hacia el servicio, mientras que Ángela no duda en reiterar su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido bajo ningún concepto. Curro habla personalmente con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal, con la firme intención de recopilar información para Ángela.

¿Qué sucede en el capítulo 788 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 6 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Santos recibe la noticia de la muerte de su madre, por lo que regresa a palacio en estado de shock. De hecho, ni siquiera responde al apoyo del servicio. En cuanto a Martina, concreta los documentos que necesita para el refugio con ayuda de Petra y Samuel.

Jacobo, por su parte, deja muy claro que no aprueba, ni de lejos, esta iniciativa. Leocadia hace todo lo que está en su mano para tratar de malmeter a Alonso contra Ciro, pero él no se deja manipular. De hecho, le hace saber que está muy contento con su gestión. Julieta vuelve a enfrentarse a su marido por su insistencia en controlar todos y cada uno de sus movimientos.

En la zona de servicio, Carlo no duda en exigir explicaciones a María Fernández, por lo que ella acaba admitiendo su historia pasada con Samuel. Algo que altera muchísimo la relación entre los tres. Ángela no tarda en echar un órdago a su madre, pidiendo que Cristóbal sea despedido al haber mentido sobre su pasado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.