Horario del Ucrania – España de la clasificación para el Mundial 2027 y cómo ver por televisión gratis a la selección española de fútbol femenino

Después de varios días de incertidumbre sobre si se jugaría el partido debido a los problemas bélicos que se están produciendo, finalmente el Ucrania – España de la jornada 2 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se jugará. La gran incertidumbre era la situación en Turquía, ya que el duelo se disputará en el Mardan Antalyaspor, un campo neutral, pero parece que se podrá llevar a cabo con la seguridad necesaria para las jugadoras. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el encuentro de la selección española de fútbol femenino.

A qué hora se juega el Ucrania – España de fútbol femenino

La selección española de fútbol femenino ha viajado finalmente a Turquía para enfrentarse a Ucrania en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Las vigentes campeonas arrancaron su participación en esta competición con victoria, ya que hace unos días las de Sonia Bermúdez consiguieron imponerse a Islandia por 3-0 en Castalia en un choque en el que Claudia Pina firmó un doblete y Edna Imade consiguió cerrar la goleada. Ahora, con un nuevo triunfo, todo se pondría de cara para que España pelee por el primer puesto con Inglaterra.

Horario y cuándo juega la selección española de fútbol femenino

La UEFA ha programado este vibrante Ucrania – España de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este sábado 7 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre las ucranianas y la selección española de de fútbol femenino en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Hay que recordar que este encuentro se jugará en Turquía por el conflicto bélico que hay en tierras ucranianas, por lo que el estadio asignado ha sido el Mardan Antalyaspor.

Dónde ver el Ucrania vs España en directo por TV: canal y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que juegue la selección española de fútbol femenino ha sido RTVE. Este Ucrania – España de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto significa que este partidazo que se juega en el Mardan Antalyaspor turco se podrá ver gratis en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino y los amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Ucrania – España correspondiente a la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 mediante la aplicación RTVE Play. Esta app se podrá descargar en dispositivos como smarts TVs, tablets y teléfonos móviles. La página web del ente público estará disponible para todos los usuarios que quieran ver lo que ocurra en el Mardan Antalyaspor con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en este choque de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 que juega la selección española de fútbol femenino. Una vez termine este Ucrania – España publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Mardan Antalyaspor.

Dónde escuchar por radio en directo el Ucrania – España

Por otro lado, todos los seguidores de la selección española de fútbol femenino que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 tienen que saber que van a tener la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Mardan Antalyaspor para contar lo que esté ocurriendo en el Ucrania – España.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Ucrania – España

El Mardan Antalyaspor, situado en la provincia turca de Antalya, será el escenario donde se jugará este Ucrania – España que corresponde a la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Este campo fue inaugurado en 2008 y tiene capacidad para acoger a cerca de 7.500 aficionados. Se espera que haya una buena entrada, aunque es cierto que al ser un campo neutral se dispute el encuentro con bastantes asientos vacíos en el recinto deportivo otomano.

La UEFA ha designado a la árbitra francesa Maika Vanderstichel para que imparta justicia en este Ucrania – España de la jornada 2 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Hay que destacar que en esta competición no hay VAR, por lo que todas las decisiones que tome la gala prevalecerán sin posibilidad de ser revisadas. Estará asistida en las bandas por sus compatriotas Elodie Coppola y Jennifer Maubacq, mientras que como cuarta colegiada actuará Clémence Goncalves.