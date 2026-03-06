Dos helicópteros militares de EEUU realizan una parada técnica en Mallorca

Dos helicópteros militares de EEUU han realizado una parada técnica este viernes por la mañana en la base aérea de Palma antes de continuar su trayectoria hacia la costa peninsular, según han confirmado fuentes militares a OKDIARIO.

Las aeronaves, identificadas como helicópteros del modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, atravesaron la isla de Mallorca de un extremo a otro durante varias fases de la mañana y luego aterrizaron en la base militar de Son Sant Joan de Palma.

Tras parar en la isla y continuar su recorrido por el territorio mallorquín, los helicópteros siguieron su ruta en dirección sureste, alejándose del archipiélago balear y poniendo rumbo hacia el litoral de la península.

El UH-60 Black Hawk es uno de los helicópteros más utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos y por otros ejércitos aliados en todo el mundo. Se trata de una aeronave biturbina diseñada para misiones polivalentes, capaz de transportar aproximadamente a una decena de militares completamente equipados. Además, cuenta con una autonomía que ronda los 500 kilómetros, dependiendo de la configuración de carga y de las condiciones del vuelo.

Este modelo se emplea habitualmente en misiones de transporte de tropas, evacuaciones médicas, operaciones logísticas o de apoyo táctico. También puede adaptarse para tareas de rescate, vigilancia o traslado de material militar, lo que lo convierte en una plataforma versátil dentro de las operaciones militares.

En entornos navales, los Black Hawk también pueden operar desde buques de guerra y proporcionar apoyo a unidades de superficie. De acuerdo con información publicada en portales especializados en defensa, estas aeronaves suelen dar cobertura a destructores de la clase Arleigh Burke pertenecientes al Destroyer Squadron Sixty, participando en misiones relacionadas con la guerra antisubmarina (ASW) y la guerra antisuperficie (ASuW).

La parada técnica de estos helicópteros en Baleares, como ha adelantado Última Hora, se suma a otros movimientos de aeronaves militares estadounidenses detectados en las últimas semanas en la región del Mediterráneo occidental. Estos vuelos se producen en un contexto internacional marcado por el aumento de la tensión política y militar entre Estados Unidos e Irán, lo que ha incrementado la actividad militar en distintos puntos estratégicos.

Aun así, por el momento no existe confirmación oficial sobre el motivo concreto del vuelo de los dos helicópteros que han aterrizado en Palma este viernes. Tampoco se ha informado de si su presencia estaba vinculada a maniobras militares programadas, a ejercicios conjuntos con aliados o a operaciones internacionales en curso.

Debido a la ausencia de comunicaciones oficiales, se desconoce igualmente si los aparatos se encontraban realizando una misión específica durante su trayecto entre Baleares y la costa peninsular o si formaban parte de un desplazamiento meramente logístico dentro de las operaciones habituales de las fuerzas estadounidenses en el Mediterráneo.