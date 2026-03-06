Jorge Rey alerta de lo que llega este fin de semana a España y teme lo peor: «Una DANA»

Lo que llega este fin de semana a España puede ser lo peor, Jorge Rey, no duda de lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede llegar. Parecía imposible que tuviéramos un invierno repleto de lluvias y de nevadas, en uno de los más fríos y lluviosos de los últimos tiempos.

Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que las cabañuelas nos van diciendo lo que puede pasar en estos días. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia. Una situación del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Una nueva DANA puede estar a las puertas de este fin de semana

Estamos viviendo el inicio del mes de marzo más intenso de los últimos tiempos, por lo que, quizás tocará empezar a tener en mente algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que cada paso cuenta.

Una novedad destacada que podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días plagados de actividad. A las puertas del primer fin de semana de marzo tenemos que enfrentarnos a una situación que es propia de otro mes o al menos lo sería.

Estaremos pendientes de un cambio que gracias a las Cabañuelas de Jorge Rey tenemos por delante o podemos empezar a ver llegar. Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a ver de una manera muy diferente. Este tipo de elementos que tenemos por delante pueden cambiarlo todo por completo.

Esta DANA que tenemos a las puertas puede acabar convirtiéndose en un problema contra el que vamos a tener que luchar. Es hora de saber qué es lo que puede esperarnos en estos días.

La alerta de Jorge Rey por lo que llega el fin de semana

Este fin de semana llega una importante alerta de Jorge Rey que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio al que tendremos que enfrentarnos en cuestión de horas.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles sobre lo que nos espera y que puede acabar siendo lo que nos dará un aviso serio. Las redes sociales de Jorge Rey no dudan en darnos algunos detalles importantes sobre lo que puede pasar en estas próximas horas.

La AEMET coincide con esta previsión y nos avisa de que: «Se mantendrá una situación de inestabilidad dominada por las bajas presiones en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas. Se prevén abundantes en el Cantábrico, el nordeste y en sus zonas aledañas. Con incertidumbre, estas precipitaciones pueden ser localmente fuertes en otras zonas del norte, cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho, y, sin descartar en el centro; en el área mediterránea podrán venir acompañadas de alguna tormenta ocasional. La cota de nieve se situará en torno a los 1100-1400 m, incluso de forma puntual a 900 m en el noroeste y tercio sur, con posibles acumulados significativos en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas y por encima de los 1600-1800 en el resto. Predominio de cielos nubosos en Canarias con precipitaciones que podrán ser abundantes en el norte de las islas montañosas.

Se esperan brumas y nieblas en entornos de montaña y zonas de sierra de los prelitorales y durante la mañana en Baleares. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, notablemente en el área cantábrica y la Ibérica norte; solo ascenderán ligeramente en el extremo oriental. En las temperaturas mínimas, predominio de los descensos en la mitad sureste peninsular y con pocos cambios en el resto, salvo algunos ascensos en la meseta Norte. En Baleares y en Canarias las temperaturas descenderán ligeramente. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones abundantes y localmente fuertes en el Cantábrico, el nordeste y posiblemente en zonas aledañas. Podrán darse chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, fachada oriental y Estrecho. Probables acumulaciones significativas de nieve en la cordillera Cantábrica, Sistema Central y sierras Béticas. Probables rachas de viento muy fuerte en el norte de Castilla y León, en el Estrecho y Alborán. Descenso notable de las máximas en el área cantábrica y la Ibérica norte. En el tercio oriental peninsular y Baleares, viento de componente sur y este; en el resto, de componente norte y oeste; moderado en los litorales y cuadrante noroeste, esperando en el resto viento flojo. Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el norte de Castilla y León, litoral de Galicia, Estrecho y Alborán. Alisio en Canarias, con posibles rachas muy fuertes».