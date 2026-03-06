Este es el dinero que gana María Pombo al mes, según expertos en finanzas

La figura de María Pombo se ha consolidado en los últimos años como uno de los mayores ejemplos del impacto económico que puede alcanzar una marca personal bien gestionada. La creadora de contenido, que reúne a más de 3.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha conseguido transformar su popularidad en una estructura empresarial diversificada que le permite generar ingresos millonarios cada año.

Según estimaciones realizadas por expertos en finanzas que analizan el negocio de los creadores digitales, los ingresos anuales de la influencer podrían situarse en torno a los dos millones de euros. Traducido a cifras mensuales, esto supondría aproximadamente 166.667 euros al mes, una cantidad que ha despertado mucha curiosidad y nosotros tenemos respuesta para todas las preguntas que te estás haciendo.

El negocio de María Pombo

El negocio de María Pombo se apoya en varios pilares. Por un lado, las colaboraciones publicitarias con marcas, que siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos de muchos creadores. Por otro, la diversificación empresarial, un terreno en el que Pombo ha mostrado especial habilidad al impulsar proyectos propios que trascienden el ámbito de las redes sociales y se convierten en grandes empresas.

La empresaria trató esta cuestión durante su participación en el pódcast Act2ality, donde analizó con naturalidad la evolución de su carrera y el funcionamiento de sus distintos negocios. A lo largo de la conversación explicó cómo su actividad ha ido ampliándose con el paso de los años, incorporando nuevas iniciativas que abarcan desde la producción audiovisual hasta la restauración.

Entre esos proyectos destaca el documental que protagoniza en Prime Video, que ofrece una mirada íntima sobre su vida personal y profesional. También ha impulsado una firma de ropa y un festival que reúne cada año a miles de seguidores. Sin embargo, uno de los negocios que más ha sorprendido por su crecimiento es su incursión en el sector gastronómico.

La Martinica, la joya de la corona

El proyecto más conocidos de Pombo fuera del entorno digital es La Martinuca, un restaurante especializado en tortilla de patata que ha logrado consolidarse como uno de los establecimientos más populares entre los aficionados a este plato tradicional. El concepto del local gira en torno a una propuesta aparentemente sencilla: ofrecer diferentes versiones de uno de los iconos más populares de la gastronomía española.

El establecimiento cuenta con una carta centrada en diez variedades de tortilla, lo que permite reinterpretar la receta clásica con diferentes matices. Gran parte de su éxito se debe al servicio de reparto a domicilio, que ha permitido ampliar considerablemente el alcance del negocio.

Durante la entrevista en Act2ality, María reveló algunos datos que ilustran la magnitud del proyecto. Según explicó, el restaurante recibe alrededor de 3.000 pedidos cada semana, una cifra que refleja la fuerte demanda que ha generado su propuesta culinaria. Ese volumen de actividad se ha traducido en una facturación anual cercana a los 3.5 millones de euros, una cantidad que sitúa a La Martinuca como el negocio más rentable dentro del conjunto de empresas en las que participa la influencer.

La propia empresaria reconoció que el sector de la restauración ofrece márgenes económicos diferentes a los de otras industrias en las que también trabaja. «Los márgenes son más sencillos. Al ser comida, hay más beneficios que con una marca de ropa», explicó con total naturalidad.

El secreto del éxito

Más allá de los datos económicos, el éxito del restaurante tiene también un componente emocional. La idea surgió a partir de una receta familiar que terminó convirtiéndose en el eje del proyecto gastronómico.

Según ha explicado María Pombo, la inspiración llegó a través de su amigo Víctor Naranjo, conocido como Viti, quien compartió con el equipo la receta de tortilla de su abuela Martina. Aquella propuesta fue el punto de partida de un negocio que buscaba reivindicar el valor cultural de un plato profundamente arraigado en la tradición culinaria española.

La influencer explicó que la intención original del proyecto era poner en valor ese legado gastronómico. «Mi amigo Viti compartió con nosotros la idea y la receta de su abuela Martina y desde ese momento supimos que estábamos ante algo especial», señaló.

Esa combinación entre tradición y estrategia empresarial ha sido clave para consolidar la identidad del restaurante. La tortilla de patatas, considerada por muchos como uno de los platos más representativos de la cocina española, funciona como un elemento de conexión cultural capaz de atraer a públicos muy diversos.

A pesar del éxito económico que rodea a sus proyectos, María ha reflexionado en varias ocasiones sobre el desafío que supone gestionar empresas que, en cierta medida, nacen vinculadas a su imagen pública. Durante su intervención en el pódcast, reconoció que uno de sus objetivos es que sus negocios puedan funcionar de forma independiente a su presencia en redes sociales.

En el caso de La Martinuca, Pombo no gestiona el negocio en solitario. La modelo es socia junto a otras cuatro personas, una estructura que permite repartir responsabilidades y aportar diferentes perfiles profesionales al proyecto. No obstante, ella es la cara visible y es imposible obviar su nombre cuando hablamos de este proyecto.