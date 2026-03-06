El origen de las patatas de Mercadona: va a traer más de 180.000 toneladas

La patata es uno de esos productos que rara vez faltan en la cesta de la compra y, precisamente por eso, su origen y disponibilidad importan más de lo que parece. En pleno mes de enero, cuando muchas verduras proceden ya del exterior, Mercadona mantiene en sus lineales patatas de origen nacional gracias a una planificación que combina dos campañas clave a lo largo del año y que permite que este producto esté siempre disponible y además en distintas variedades en función de si por ejemplo queremos patatas para platos en las que debemos cocerlas o freírlas.

La cadena valenciana refuerza así su apuesta por el producto español, con una previsión de compra que para la última campaña se ha anunciado que supera las 180.000 toneladas de patata nacional. Una cifra que refleja no sólo el volumen de consumo que tiene este producto en España, sino también la estrategia de la compañía para garantizar calidad, continuidad y cercanía durante gran parte del año. De hecho actualmente, en pleno invierno, esa estrategia se apoya en la segunda mitad de una campaña menos conocida por el gran público, pero fundamental para que la patata española siga presente en tienda cuando bajan las temperaturas. Conoce más sobre le origen de las patatas de Mercadona y cuál es la estrategia que siguen para que siempre estén en sus tiendas y además, que variedades tienen.

El origen de las patatas de Mercadona

Mercadona ofrece patata de origen nacional durante aproximadamente ocho meses al año gracias a un sistema de doble cosecha. La primera gran fase es la campaña de verano, que comienza a mediados de mayo con la llegada de la patata nueva nacional. En una primera etapa, esta patata procede del sur y del centro peninsular y, a partir de agosto, se amplía con la producción de Castilla y León, la principal zona productora de patata en España.

Esta patata nueva es la que la compañía considera que ofrece mayores garantías de calidad para el cliente. Desde Mercadona insisten en que seguir apostando por estas cosechas es clave para mantener el estándar del producto que llega a sus tiendas.

La campaña verdete, la clave del invierno

En Mercadona explican que el verdadero punto de inflexión llega ahora en invierno, cuando aparece en escena lo que internamente llaman campaña verdete. No es un concepto nuevo, pero sí una pieza decisiva para que en pleno enero, y también en febrero y buena parte de marzo, los clientes sigan encontrando patata española en la tienda. Y esto, en un producto tan estacional, solo se consigue con un cultivo muy específico y en zonas muy contadas del país.

El trabajo se concentra en áreas del sur, sobre todo en Murcia y Andalucía, donde el clima suave y el riego permiten sacar adelante un cultivo que en el resto de España sería inviable en estas fechas. De esa campaña sale una variedad muy reconocida entre los productores, la Soprano, que responde bien al otoño y rinde de forma estable, además de funcionar en cocina sin demasiados misterios.

Este engranaje hace posible que el lineal no se quede sin producto nacional durante los meses fríos. Cuando no hay suficiente volumen para cubrir toda la demanda, la cadena recurre a patata importada, pero siempre como apoyo puntual y no como base de la oferta.

Más de 180.000 toneladas de patata española

En conjunto, la compañía prevé comprar más de 180.000 toneladas de patata de origen nacional durante la campaña. Para ello, trabaja con nueve proveedores españoles repartidos por distintas regiones del país, entre los que se encuentran empresas como Hijolusa, Meléndez, Gómez o Udapa.

Esta red de proveedores permite a Mercadona adaptar el surtido a las distintas épocas del año y ofrecer patatas en diferentes formatos, pensados para distintos usos en la cocina y para distintos tipos de hogares. Desde la empresa subrayan que esta apuesta por el origen nacional forma parte de su compromiso con el producto fresco y de proximidad. Según Laura Merino, especialista en patata de Mercadona, la compañía «sigue apostando por las cosechas de patata nueva, ya que son las que más garantías de calidad tienen para sus clientes».

Las patatas que vende Mercadona actualmente

En estos momentos, Mercadona ofrece un surtido variado de patata, tanto a granel como en distintos formatos en malla, adaptados a diferentes necesidades:

Patata a granel, pieza de unos 220 gramos, por 0,42 euros la unidad.

por 0,42 euros la unidad. Patatas en malla de 3 kilos, por 4,65 euros.

por 4,65 euros. Patatas rojas en malla de 2 kilos , por 3,80 euros.

, por 3,80 euros. Patatas en malla de 5 kilos, por 6,15 euros.

por 6,15 euros. Patatas guarnición en malla de 1 kilo , por 2,55 euros.

, por 2,55 euros. Patatas especiales para freír en malla de 2 kilos, por 3,90 euros.

Se trata como vemos, de un surtido que se mantiene estable durante el invierno gracias a la campaña verdete y que volverá a ampliarse a partir de mediados de mayo, cuando arranque de nuevo la campaña de patata nueva nacional.