El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha nombrado al comisario principal José Santafé Arnedo como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional después de la dimisión de su predecesor, José Ángel González, quien fue denunciado por una brutal violación. Santafé ingresó en el cuerpo en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de la Policía de las Islas Baleares. Interior lo ha anunciado a través de una publicación en la red social X, antes Twitter.

Santafé ingresó en la Policía Nacional en 1990. Su primer destino fue la División de Formación y Perfeccionamiento. Tres años más tarde, ya como inspector, pasó a formar parte de la Jefatura Superior de Baleares. En 1994, fue destinado a la Jefatura Superior de Madrid.

En esos años desempeñó diferentes puestos en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid y Baleares.

Santafé ascendió a inspector jefe en 2005 y, en 2012, a comisario. Ya en ese cargo asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Islas Baleares.

Desde 2020 ostenta el rango de comisario principal, máxima categoría en la Policía Nacional. Y, en julio de 2022, desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Santafé es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Además, Interior ha informado que ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial. Entre otros, delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo y transformación digital en la Policía.

La crisis en la jefatura de la Policía Nacional se abrió después de que un juzgado admitiese a trámite la querella por agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos de una funcionaria del cuerpo contra el anterior DAO. Además, ha recibido «numerosas condecoraciones y reconocimientos» por su trayectoria.

Según recoge la querella, los hechos comenzaron en abril de 2025, cuando la agente, estando de servicio, «recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo, para posteriormente ordenarle que le llevara particularmente al vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, donde el mando prevaleciendo de su autoridad agredió sexualmente con penetración a su subordinada causándole lesiones, hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial».

«Metía los dedos en mi vagina y me llevaba la mano a su miembro erecto», relata la víctima.

Tras los hechos, la agente «fue coaccionada de forma directa por el querellado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos que le han llevado a encontrarse de baja psicológica, con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio», según explica.

La Dirección Adjunta Operativa la asumió de forma interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Esta comisaria es la que el martes, 17 de febrero, fue informada de la querella y la que, posteriormente, contactó con la denunciante –inspectora de la Policía– para ponerle protección policial.

