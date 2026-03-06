Por qué está atacando masivamente Israel a Líbano

Israel está atacando masivamente Líbano en estos momentos porque Hezbolá, el grupo terrorista chií financiado por Irán, lanzó misiles y drones contra bases militares israelíes en el norte de Israel (incluyendo cerca de Haifa) los primeros días de mes. Esto ocurrió como venganza por la muerte del líder supremo iraní, el dictador Ali Jamenei, en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel del pasado sábado.

Hezbolá rompió de esta forma el alto el fuego que se mantenía desde noviembre de 2024, tras una guerra previa en la que Israel ya había debilitado gravemente al grupo, matando a su líder Hassan Nasrallah y destruyendo gran parte de su arsenal. Israel considera estos ataques de Hezbolá como una violación grave y una escalada impulsada directamente por Irán, por lo que respondió con bombardeos aéreos intensos en el sur de Líbano, el valle de Bekaa y los suburbios del sur de Beirut (Dahieh, bastión de Hezbolá), además de incursiones terrestres para crear una zona de amortiguación y neutralizar la amenaza.

El objetivo principal de Israel es eliminar o debilitar aún más a Hezbolá como punto clave de Irán en la región, prevenir que se rearme y asegurar su frontera norte.

Fuentes israelíes, como el ministro de Defensa, Israel Katz, han declarado que Hezbolá es un objetivo para ser eliminado y que los ataques buscan darle un golpe devastador al grupo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que Hezbolá está arrastrando a Líbano a una guerra que no le corresponde.

En paralelo, el gobierno libanés ha prohibido las actividades militares de Hezbolá, exigido su desarme y condenado sus acciones por poner en riesgo al país entero, argumentando que el conflicto no es lucha del Líbano. Se están produciendo desplazamientos masivos, de decenas de miles de personas.