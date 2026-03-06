Incredulidad en la zoología: nace después de un siglo la primera cría en libertad de un animal protegido

Después de un siglo de silencio, la vida vuelve a abrirse paso. La naturaleza nos regala una noticia emocionante: un animal emblemático, símbolo de lucha y esperanza para los conservacionistas, ha logrado reproducirse en libertad tras más de 100 años desaparecido de su hábitat natural. Es un hito que nos recuerda que, con esfuerzo y compromiso, la recuperación de especies es posible.

El suceso tuvo lugar en el área del Moncayo soriano, donde una pareja reproductora logró criar con éxito a un polluelo, marcando el primer nacimiento natural en la zona desde hace un siglo.

Después de varios intentos previos sin éxito en 2020 y 2021, la persistencia de los equipos responsables finalmente ha dado frutos, consolidando un paso clave en la reintroducción de esta especie en el Sistema Ibérico.

Así fue el nacimiento este increíble animal en el Moncayo

El pollo de quebrantahuesos ha sido bautizado con el nombre «Moncayo», en homenaje a la emblemática zona que comparten Castilla y León y Aragón. Gracias al emisor GPS, los especialistas podrán estudiar su comportamiento tras el abandono del nido, entender sus patrones de desplazamiento, identificar las áreas que frecuenta y anticipar posibles amenazas, lo que permitirá afinar las estrategias de conservación.

La esperanza también está puesta en que la vertiente soriana del Moncayo reciba la declaración oficial como Parque Natural, igualando la protección que ya existe en la parte aragonesa. Esta medida facilitaría la preservación a largo plazo del hábitat y de la especie.

Detrás de esta noticia alentadora está el compromiso y la colaboración estrecha entre los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León en Soria, los técnicos de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

Su labor incluyó el seguimiento constante de la pareja (formada por un macho sin marcas y una hembra llamada Ezka, marcada en Navarra en 2015) para proteger su tranquilidad durante el proceso reproductivo, que culminó con la eclosión a mediados de febrero.

Una de las fases críticas fue la captura segura del pollo para realizar su identificación, marcaje y colocación de un emisor GPS que permitirá monitorizar sus movimientos.

Esta operación contó con el apoyo técnico del Grupo de Intervenciones en Altura y la supervisión veterinaria, asegurando el bienestar del animal y recogiendo datos biométricos esenciales.

Importancia del quebrantahuesos para la biodiversidad y conservación en España

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), un ave carroñera que se alimenta principalmente de huesos de animales grandes, desempeña un papel fundamental en la limpieza y el equilibrio ecológico.

Está considerado como animal vulnerable a nivel europeo y «en peligro de extinción» según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y ha sufrido un retroceso importante en su distribución histórica.

Actualmente, la población más numerosa se encuentra en los Pirineos, pero su presencia se está recuperando en otras zonas peninsulares como Picos de Europa, el Sistema Bético, los Montes Vascos y el Sistema Ibérico. La Junta de Castilla y León ha sido protagonista en programas de reintroducción y su labor se refleja en eventos como este nacimiento.

El éxito en el Moncayo es una muestra de que la combinación entre la investigación científica, la protección estatal y el trabajo en equipo puede revertir décadas de declive.