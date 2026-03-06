El aviso de los expertos sobre el polen en Madrid que afecta a miles de ciudadanos: lo peor está por llegar

En las últimas semanas, distintas áreas de la Comunidad de Madrid, incluyendo varias zonas de la capital, están registrando niveles de polen muy elevados para esta época del año. Según los datos de la Red Palinocam, que coordina la vigilancia ambiental en la región, la floración de las cupresáceas ha provocado concentraciones medias y altas a diario desde principios del mes de febrero. De acuerdo con las observaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas suaves y las lluvias de las últimas semanas han favorecido la acumulación en el suelo y el crecimiento de la vegetación. Mientras, la subida de las temperaturas, con valores cercanos a los 20 ºC, ha provocado que el polen se libere en grandes cantidades.

Como consecuencia, muchas personas alérgicas están experimentando síntomas en pleno invierno, como congestión nasal, lagrimeo ocular, estornudos y picor. Ante este panorama, los expertos recomiendan consultar los boletines de polen para planificar los planes al aire libre. La Red Palinológica autonómica (Palinocam), que fue creada de forma pionera en España en 1994, actualiza de lunes a viernes en su web los datos correspondientes a la jornada anterior. Asimismo, es esencial extremar las precauciones durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando las concentraciones se disparan.

Alerta por el polen en Madrid

«Se esperan niveles altos de polen de cupresáceas el jueves 5 y el viernes 6 de marzo en Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe y Ciudad Universitaria. Se esperan niveles medios de polen de cupresáceas el jueves 5 y el viernes 6 de marzo en Aranjuez, Collado Villalba, Las Rozas, Arganzuela y barrio Salamanca. También se esperan niveles medios el jueves 5 en Coslada. Se esperan niveles bajos de polen de cupresáceas el viernes 6 de marzo en Coslada», informa la Comunidad de Madrid.

La Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, dentro del Área de Vigilancia de Riesgos Ambientales en Salud ha publicado el boletín semanal de la RED PALINOCAM, el sistema de vigilancia de polen y esporas en la Comunidad de Madrid:

El 2 de marzo se registraron valores elevados en varias zonas, destacando Alcalá de Henares (1158), Alcobendas (557), Aranjuez (162), Collado Villalba (155), Coslada (204), Getafe (259), Las Rozas (159), Madrid-Arganzuela (116), Madrid-Barrio Salamanca (66) y Madrid-Ciudad Universitaria (377).

El 3 de marzo también se observaron concentraciones relevantes, especialmente en Alcalá de Henares (1099), Alcobendas (891), Coslada (537) y Madrid-Arganzuela (844), mientras que en otras estaciones los valores fueron más moderados.

Madrid-Ciudad Universitaria

En la Semana del 23/02/2026 al 01/03/2026, el captador de Madrid-Barrio Salamanca, integrado en la RED PALINOCAM, registró los niveles de polen en granos por metro cúbico de aire, diferenciados en POAC (gramíneas), FRAX (fresno), CUPR (cupresáceas) y polen total

El 23/02/2026 (lunes) se registraron 3 en POAC, 7 en FRAX, 440 en CUPR y 640 en el total, lo que indica una concentración moderada, especialmente en cupresáceas.

El 24/02/2026 (martes) se produjo el pico más alto de la semana, con 2 en POAC, 4 en FRAX, 1133 en CUPR y 1352 en el total, destacando un aumento muy significativo del polen de cupresáceas.

El 25/02/2026 (miércoles) los niveles descendieron, con 4 en POAC, 10 en FRAX, 158 en CUPR y 264 en el total, mostrando una reducción notable respecto al día anterior.

El 26/02/2026 (jueves) se observaron 4 en POAC, 8 en FRAX, 376 en CUPR y 592 en el total, con un incremento intermedio, principalmente debido a las cupresáceas.

El 27/02/2026 (viernes) los valores fueron 0 en POAC, 8 en FRAX, 660 en CUPR y 872 en el total, reflejando un aumento importante del polen de cupresáceas.

El 28/02/2026 (sábado) se registraron 0 en POAC, 16 en FRAX, 432 en CUPR y 700 en el total, destacando el valor máximo semanal de fresno.

Finalmente, el 01/03/2026 (domingo) los niveles fueron 0 en POAC, 4 en FRAX, 128 en CUPR y 254 en el total, situándose como uno de los días con menor carga polínica de la semana.

Media de la red

En la media de la red, el día con mayor concentración fue el 27 de febrero, cuando se alcanzaron 1450 granos/m³ de cupresáceas y 1696 granos/m³ de polen total, siendo el pico semanal. En los días anteriores, como el 23, 24, 25 y 26 de febrero, los niveles también fueron elevados, especialmente en cupresáceas, con valores superiores a 800 en varios casos. El 28 de febrero se mantuvieron concentraciones altas, aunque inferiores al pico del día 27. Finalmente, el 1 de marzo se observó un descenso considerable.

En municipios como Alcobendas, se registraron valores muy altos el 27 de febrero, con más de 3300 granos/m³ en cupresáceas y más de 3500 en polen total, uno de los máximos de toda la semana. En Alcalá de Henares, también se alcanzaron niveles muy elevados entre el 25 y el 27 de febrero, superando los 2400 granos/m³ en cupresáceas y más de 3000 en el total. En Aranjuez, el pico se produjo el 24 de febrero, mientras que en Getafe los valores más altos se registraron el 26 y 27 de febrero, superando los 1900 en cupresáceas.

En cambio, en zonas como Collado Villalba y Las Rozas, los niveles fueron más moderados, aunque también se observaron incrementos puntuales. En Madrid-Barrio Salamanca y Madrid-Arganzuela, los mayores valores se concentraron entre el 24 y el 27 de febrero.