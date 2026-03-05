Alineación del Real Madrid contra el Celta: Arbeloa tiene muchas bajas y dos dudas

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Celta tendrá varias novedades, ya que Arbeloa tiene nueve bajas seguras. Seis de ellas son por lesión, mientras que tres son por sanción -Mastantuono, Carreras y Huijsen-. Además, está en duda la presencia de Asencio y de Camavinga. El francés sigue recuperándose de una infección bucal que se le ha complicado y puede derivar en lesiones musculares, lo que lleva a los servicios médicos del Real Madrid a extremar las precauciones. Por otro lado, Arbeloa aseguró en rueda de prensa que lo normal es que Asencio llegue al duelo, pero sigue renqueante de la contractura cervical que sufrió ante el Benfica.

En la alineación del Real Madrid, el portero será Courtois; de eso no hay duda. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que la duda es si en la izquierda jugará Mendy o Fran García. La pareja de centrales, si el canario está bien, será la formada por Asencio y Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, con Valverde por la derecha y Camavinga, si está recuperado, o Thiago Pitarch por la izquierda. Por delante jugará Arda Güler, mientras que el ataque estará formado por Vinicius y Gonzalo. No se puede descartar que entre Brahim en el equipo titular.

Así está la enfermería

Alaba sufre una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se recupera en París de sus problemas en la rodilla y volverá el viernes. Bellingham, igual que Kylian, pero en Londres. Se desconoce cuándo regresará. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no volverán a estar disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, tiene un largo camino tras romperse el ligamento y está inmerso en un preoperatorio. Carreras, además de sancionado, tiene un problema muscular derivado de un golpe. El parte de caídos es lacrimógeno.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Celta de Vigo: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy o Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga o Thiago Pitarch, Arda Güler; Gonzalo y Vinicius.