Alaba, Mbappé, Rodrygo, Militao, Ceballos y Bellingham están lesionados. Huijsen, Mastantuono y Carreras están sancionados. Bueno, el gallego de hecho está tocado y castigado, así que entra en los dos grupos. Lo positivo es que Raúl Asencio, salvo contratiempo, ha superado la contractura cervical que sufrió contra el Benfica y sí estará en la lista, y no tendrá más remedio que ser titular, ya que Arbeloa sólo tiene un central sano, por decir algo, que es Antonio Rüdiger.

Alaba sufre una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se recupera en París de sus problemas en la rodilla y volverá el viernes. Bellingham, igual que Kylian, pero en Londres. Se desconoce cuándo regresará. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no volverán a estar disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, tiene un largo camino tras romperse el ligamento y está inmerso en un preoperatorio. Carreras, además de sancionado, tiene un problema muscular derivado de un golpe. El parte de caídos es lacrimógeno.

La buena noticia es que Camavinga sí se entrenó junto al resto de sus compañeros y apunta a Vigo. Al francés se le estaba complicando su presencia por culpa de una infección bucal, pero parece que la ha superado. Los canteranos que se han ejercitado con el primer equipo son Mestre, Álvaro, Lamini Fati, Thiago Pitarch, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel, Palacios

Por lo tanto, la convocatoria del Real Madrid para el Celta estará llena de bajas y contará con la presencia de muchos canteranos. Y es que Arbeloa sólo tendrá a 15 jugadores de la primera plantilla disponibles, de los cuales -Courtois y Lunin- son porteros. Es decir, el panorama para viajar a Vigo a jugarse más de tres cuartos de Liga es desolador.

El Real Madrid es plenamente consciente de que afronta el partido contra el Celta de Vigo como una final por la Liga. Tras perder contra el Getafe el pasado lunes en el Santiago Bernabéu, los blancos están a cuatro puntos del Barcelona. Por lo que todo lo que no sea ganar significará decir casi adiós a las opciones de título.