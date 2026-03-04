Mbappé encomienda al doctor Sonnery-Cottet su tratamiento y el objetivo es volver contra el City

Kylian Mbappé tiene un claro objetivo: jugar contra el Manchester City. El futbolista viajó a Francia para una segunda valoración médica de sus problemas de rodilla y este lunes el Real Madrid confirmó que sufre un esguince de rodilla. Sin embargo, en el club hay confianza con el tratamiento conservador que ha empezado a seguir para llegar a tiempo para el partido crucial de Champions el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

El galo lleva tiempo arrastrando dicha lesión. En las últimas semanas observó un bajón en su rendimiento y en Francia se puso en manos de un especialista para que le realizaran un diagnóstico y confirmar que el plan de recuperación en Valdebebas se ajustaba a lo que necesitaba para acortar plazos y recibir el alta para ayudar al conjunto de Álvaro Arbeloa. Es decir, existe unanimidad entre los médicos franceses y los del Real Madrid para ponerse en las manos de Bertrand Sonnery-Cottet.

Este se trata de un traumatológico muy reconocido del mundo en esta clase de lesiones de rodilla entre futbolistas. Tiene experiencia en anteriores casos como Ibrahimović, Diakhaby y hasta el propio Karim Benzema en su etapa en el Real Madrid. La confianza en él es absoluta para que el optimismo regrese a Chamartín y pueda llegar contra el Manchester City. Se perdería el partido de este viernes en Vigo para seguir en Madrid su plan de recuperación en base al tratamiento.

En el club lo consideran todo un reto recuperar a su estrella a contrarreloj en un partido tan crucial. Mbappé es el máximo goleador del equipo y Arbeloa le ha echado mucho de menos en los dos últimos partidos donde el Real Madrid perdió ante Osasuna y Getafe. A principios de semana llegó el pesimismo, pero en Valdebebas se agarran al milagro de Cottet para que Kylian esté contra Guardiola.