La ‘guardería’ de Valdebebas toca fondo en el Real Madrid

Preguntó Xabi Alonso un día si el vestuario del Real Madrid era una guardería. La realidad es que no. Son hombres, con grandes vidas y una enorme responsabilidad para la que, en algunos casos, no están preparados. Jugadores con má ego que títulos que se creen con el derecho de levantar la voz en cualquier momento, ya sea al entrenador o a sus propios compañeros, aunque la jerarquía de estos sea mayor. Lo sufrió Xabi Alonso con los pesos pesados y lo sufre ahora un Arbeloa que ha conseguido templan los ánimos de los Vinicius, Bellingham o Valverde, pero que está viendo como otros se rebrincan.

Todo empezó en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso tuvo sus primeros fuegos en Estados Unidos. Rodrygo no entendió en ningún momento tal señalamiento tras el debut, pero por su forma de ser la tensión fue mínima. Diferente fue lo que sucedió con Vinicius, que se vio en algún momento suplente en la semifinal contra el PSG y que volvió de dicha competición con la relación totalmente rota con el vasco. Nunca más se volvió a reconducir la situación.

Ya con la temporada empezada, Almaty fue testigo de dos grandes enfados. Primero el de Bellingham, que forzó para jugar contra el Atlético el derbi del Metropolitano que finalizó 5-2 y que luego se quedó en el banquillo contra el Kairat y, después, el de un Valverde cansado de jugar fuera de su posición que optó por ni calentar contea los kazajos. Ambos, junto a Vinicius, generaron un clima de mucha tensión durante toda la etapa del donostiarra.

Con Xabi aún como entrenador madridista, también se enfadó el mismísimo Franco Mastantuono. No entendía el joven argentino que despareciese de los partidos grande y su poco protagonismo tras superar una pubalgia. Su indignación era tal, sí sí, que pidió salir en el mercado de invierno para asombro de propios y extraños. Obviamente, esta opción nunca estuvo encima de la mes.

Los fuegos de Arbeloa

Arbeloa se ha encargado de ir apagando fuegos desde su llegada, pero ete vestiario es ingobernable. El salmantino enderezó la situación con los pesos pesados, mientras que vio como Fran García se enfada al no dejarle salir a la Premier League y después de que el propio entrenador le confirmase que no iba a contar con él, Álvaro Carreras se sintiese señalado tras la derrota en Lisboa contra el Benfica o Brahim pidiese explicaciones por la falta de protagonismo en los últimos encuentros. No obstante, el mayor incendio lo tuvo con Carvajal.

El capitán se sintió muy desplazado al ver como no jugaba y, para colmo, David Jiménez era titular por delante de él. La situación fue tan límite que entrenador y jugador hablaron en Valdebebas para rebajar tensiones. Carvajal ahora es suplente de Trent, sólo de él, mientras que David Jiménez ha desparecido del primer equipo. Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Mientras, estos jugadores que se creen con derecho a todo, en lo que va de temporada han caído eliminados en Copa del Rey ante un Segunda División como es el Albacete, han perdido la final de la Supercopa de España, no han ganado a nadie importante en la Champions, donde han llegado a los octavos tras jugar un playoff, y en Liga están a cuatro puntos del Barcelona y han firmado esperpentos como la derrota contra el Getafe o la mnaita que le endosó el Atlético.