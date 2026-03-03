Causeur revela el secreto del éxito de Hugo González en la NBA: «Te lo enseñan en el Real Madrid»

Hugo González firmó en la madrugada del lunes su mejor partido hasta la fecha en la NBA. El jugador español anotó 18 puntos y capturó 16 rebotes en la victoria de sus Boston Celtics a domicilio ante Milwaukee Bucks. En un partido marcado por el regreso de Giannis Antetokounmpo después de varias semanas de ausencia, Hugo le robó el protagonismo para liderar a los Celtics con un +27 en sus 35 minutos en pista. En Estados Unidos destacan su entrega en pista y su madurez con sólo 20 años. Fabien Causeur ha revelado los secretos detrás del rendimiento del joven jugador.

La cuenta de ‘X’ Basketball University, con más de 200.000 seguidores en al red social y una de las más reputadas a la hora de analizar a las promesas del baloncesto, ha destacado la actuación de Hugo González ante los Bucks. «Un rookie de 20 años que ya juega con intensidad de playoffs e impacto ganador… Eso no se puede enseñar», escribió. Una leyenda merengue como Fabien Causeur no tardó en mostrar donde ha aprendido Hugo a jugar de esta manera. «Sí se puede (enseñar), en el Real Madrid», contestó desde su perfil personal de ‘X’.

Yes you can , in Real Madrid — Fabien Causeur (@FCauseur1) March 3, 2026

La respuesta del ex jugador blanco ha sido muy aclamada por el madridismo en redes sociales. Un mensaje que pone en el foco positivo la cantera del Real Madrid de baloncesto, donde desarrolló la mayor parte de su formación Hugo González. Por Valdebebas pasaron también otros jugadores que ahora juegan en la NBA, como el ruso Egor Demin, seleccionado en octava posición del último Draft por los Brooklyn Nets, y Alexander Sarr, número dos del Draft de 2024 y jugador de Washington Wizards. Por supuesto, el mejor representante del Real Madrid y su cantera es un Luka Doncic que siempre deja muestras de su madridismo pese a partir a Estados Unidos ocho años atrás.

De hecho, Hugo González y Luka Doncic compiten en dos franquicias rivales como son Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, respectivamente. Ambos ya se han enfrentado, asumiendo el rookie el reto de defender al esloveno, líder de la NBA en anotación con 32,5 puntos por partido. Doncic no dudó en alabarle tras el encuentro, que resultó en victoria céltica. Jugar contra él fue muy especial. Jugamos en el mismo club y le deseo mucha suerte. Es un tipo y un jugador increíble», destacó.

Causeur, Hugo y la defensa en la NBA

En Boston destacan la madurez y el compromiso de un Hugo González al que le llueven los halagos por su rendimiento en defensa. Sin embargo, su última actuación ha demostrado que también cuenta con puntos en su arsenal. Los 18 puntos que anotó en Milwaukee son su tope de carrera, además de los 16 rebotes que capturó. Cinco de ellos fueron en ataque, en una faceta en la que siempre ha brillado.

Pese a destaparse como anotador, Hugo González no descuidó las labores defensivas. Es lo que le pide su entrenador, Joe Mazzulla, y lo que le ha llevado a subir en importancia en la rotación de los Celtics. El madrileño dejó varias acciones destacadas, como un robo a Giannis Antetokounmpo (sumó tres en el partido) y dos tapones. Por su compromiso atrás, entrega y mentalidad ganadora pasan sus opciones de afianzarse como jugador NBA, aspectos que destacaba Causeur que empezó a aprender bajo la batuta del francés y otros veteranos como Sergio Llull y Rudy Fernández, ídolo deportivo de Hugo.