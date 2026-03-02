El Real Madrid es un equipo sin ideas cuando se encuentra con rivales bien trabajados que hacen del defender un arte. Y en esto, el Getafe, posiblemente, es el mejor. Los de Bordalás tuvieron el partido soñado en el Bernabéu y los de Arbeloa se toparon con un muro… otra vez. Incapaces de generar ocasiones de gol salvo con centros aislados. Sí, también tuvieron una dosis de mala suerte, pero sobre todo estuvieron faltos de fútbol.

El Bernabéu terminó pitando a un equipo que cayó en la trampa de los de Bordalás y demostró que es un conjunto impotente. Un equipo al que la temporada se le puede hacer tremendamente larga y que en su propia casa ha tirado tres cuartos de sus opciones de pelear por la Liga. La falta de frescura, de ideas y de calidad de este equipo es alarmante.

Thiago estuvo bien… mientras le dejaron

Fue la gran novedad de la alineación. Arbeloa tenía ganas y el Real Madrid, ilusión. Y ambas cosas se mezclaron para poner de inicio a Thiago Pitarch por primera vez como jugador del primer equipo blanco. Fue ante el Getafe, en el estadio Santiago Bernabéu, y el canterano no tardó en demostrar el porqué de la confianza y fe ciega de su entrenador. «Entiendo que la gente se extrañe por su debut en Champions, pero si lo hace es porque tengo confianza total en él. En una final le hubiese sacado igual», aseguraba el técnico en la previa.

Comenzó el partido y empezó a mostrar su calidad. Y, sobre todo, su liderazgo, su valentía y su carácter. Jugar contra el Getafe nunca es sencillo. Uno debe saber que si tiene el balón en los pies más tiempo del estrictamente necesario es posible que te lleves un tarascazo. Pero esto a Thiago le dio igual. Esto despertó los aplausos del Bernabéu y el choque de Alaba. En los primeros minutos del encuentro tiró de calidad para dominar la presión de los azulones. Incluso, tuvo tiempo de servir una asistencia a Vinicius que dejó al brasileño solo en carrera ante David Soria, pero falló. Luego, cambió de posición y dejó de ser tan protagonista.

Tras darlo todo y demostrar que puede ser una opción de presente y, sobre todo, de futuro, a los 55 minutos de partido Arbeloa decidió retirarlo del césped entre tímidos pitos al cambio, no al jugador. El entrenador madridista le dio un abrazo antes de dirigirse al banquillo.

Eso no se debe fallar

Erró Vinicius una ocasión de esas que no se deben fallar. Y menos contra equipos como el Getafe, que si algo hacen bien es defender. Thiago vio su desmarque y le puso un balón perfecto que le permitió plantarse delante de David Soria, pero cuando el Bernabéu se preparaba para cantar gol, la definición del madridista se estrelló con el pie del meta azulón, que desvió el balón a córner.

