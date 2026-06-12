El Real Madrid se despide de la legendaria Caroline Weir

El Real Madrid continúa planificando la próxima temporada y ha hecho oficial la salida de Caroline Weir. Después de anunciar la marcha de Misa Rodríguez, el club blanco pierde a una de sus jugadoras más longevas después de cuatro temporadas luciendo la camiseta blanca. La escocesa pone punto y final después de 125 partidos y 63 goles.

«Caroline Weir ha decidido poner fin a su trayectoria como jugadora de nuestro equipo femenino. El Real Madrid le quiere transmitir su agradecimiento y su cariño por todo lo que ha aportado a nuestro club y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo durante estas cuatro temporadas», apuntó el comunicado. Hace semanas Caroline ya se había despedido en el Di Stéfano entre lágrimas, además de haberlo hecho en redes sociales.

Weir llegó al Real Madrid en 2022 como la primera galáctica del femenino tras ficharla del Manchester City y pasó a la historia como la jugadora que más goles ha marcado y que más asistencias ha dado con nuestra camiseta: «El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida», añadió el club madridista. Todo ello a pesar de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 26 de septiembre del 2023 durante un encuentro de su selección frente a Bélgica.

Esa grave lesión la obligó a estar casi un año parada y su retorno no se produjo hasta el 6 de septiembre del 2024, ya con la camiseta del Real Madrid, en un enfrentamiento de la Liga F contra el Espanyol en el que transformó un doblete como parte de una victoria por 0-5 de las suyas. Además de su doblete en Montjuïc que permitió al Real Madrid ganar por primera vez al Barcelona.