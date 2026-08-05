El Real Madrid gana su segundo test de pretemporada ante el Crystal Palace

El Real Madrid sigue dejando buenas sensaciones en la pretemporada. El conjunto blanco se ha impuesto al Crystal Palace por un cómodo 2-0 en un partido en el que las de Pau Quesada dominaron de principio a fin y en el que gozaron de un sinfín de oportunidades para golear a las inglesas. Finalmente, los tantos de Keukelaar y de O’Brien en propia puerta fueron los que decidieron el encuentro.

Llegaban al duelo las blancas con la baja importante de Athenea, que se rompió la clavícula en el primer duelo de la pretemporada y que estará fuera de los terrenos de juego durante el primer tramo del curso, tras pasar por el quirófano. Precisamente, se mostraron camisetas de apoyo a la cántabra, que cayó lesionada en el 2-0 ante el Madrid CFF celebrado en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Ahora, las madridistas jugaban en Marbella, en busca de consolidar esas sensaciones.

Salían las madridistas con un equipo de lo más titular, en el que sólo Lakrar, Toletti y Beerensteyn se caían de lo que teóricamente debe ser el once titular. Frohms gobernaba bajo palos, con Navarro, Méndez, Andersson y Levels en defensa, mientras que Däbritz, Senss y Jacinto formaban en el centro del campo y Keukelaar, Linda y Schröder completaban el ataque.

Comenzaron las madridistas en Marbella con ganas de llevarse el triunfo, aunque los primeros minutos fueron de tanteo. Pronto darían un paso al frente las de Quesada, con Andreia Jacinto rematando dentro del área. Detendría el esférico Yáñez. Con el paso de los minutos, las blancas fueron ganando profundidad y velocidad en ataque. Schröder volvió a exigir a la guardameta rival con un potente disparo desde la distancia, aunque no fue hasta superada la media hora cuando llegaría el primero.

Lotte Keukelaar aprovechó un error en la salida de balón del rival para recuperar la posesión y abrir el marcador con un remate escorado. La neerlandesa era titular, tras la lesión de Athenea y aprovechaba los minutos con un tanto que ponía por delante a las madridistas. Llegarían al descanso con esa ventaja por la mínima, que se ampliaría en el segundo acto.

Tras el paso por los vestuarios, el choque perdió algo de intensidad y las ocasiones escasearon. El Crystal Palace trató de hacerse con el control del balón, pero las madridistas gestionaron el encuentro con solvencia y apenas concedieron opciones. El definitivo 2-0 llegaría a 20′ del final, después de que O’Brien introdujera el balón en su propia portería tras un remate de Silvia Cristóbal. El marcador ya no volvió a moverse y el Real Madrid sumó de esta manera su segunda victoria de la pretemporada.