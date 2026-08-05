Leiva decide el triunfo del Castilla ante el filial del Deportivo en su segundo partido de pretemporada

Un tanto desde los 11 metros de Álvaro Leiva fue suficiente para certificar el triunfo al Real Madrid Castilla ante el Deportivo Fabril, filial del Deportivo de la Coruña, en su segundo partido de pretemporada. El equipo dirigido por Julián López de Lerma se impuso por 1-0 en el Memorial Luis de Carlos, disputado en el Campo Municipal de Cantarrana Kiko Rey (Viveiro, Lugo). El filial merengue alargará su estancia en Galicia hasta el domingo, cuando disputará un amistoso ante el Racing de Ferrol para cerrar su participación en este torneo de pretemporada.

El equipo blanco introdujo varias modificaciones en el once respecto al triunfo del pasado viernes ante el Albacete B. El Real Madrid Castilla formó con Illia Voloshyn en portería, en lugar de Ferran Quetglas. Ante las ausencias de Joan Martínez y Lamini Fati, entrenando con el primer equipo por las bajas en defensa, Mateo Garrido y Manu Serrano ocuparon el centro de la defensa; con Jesús Fortea y Liberto Navascués en los costados. En el centro del campo repitió Izan Regueira, aunque en esta ocasión estuvo acompañado por Roberto Martín y Diego. La sorpresa en el once fue la presencia de Ángel Carvajal, por delante de Jacobo Ortega y Rachad Fettal como ‘9’. Las bandas del ataque del Castilla las conformaron Gabri Valero y Castrelo.

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Como suele ser habitual en los test de pretemporada, el banquillo al completo del filial merengue también dispuso de minutos en la segunda mitad. Entre ellos, un Álvaro Leiva que apunta a ser importante en el Castilla en este nuevo proyecto y que desatascó el partido con un gol desde el punto de penalti en el minuto 88 de partido. El futbolista de Algeciras fabricó la pena máxima con un disparo que tocó en la mano de un defensor rival y convirtió desde los 11 metros para mantiene el pleno en pretemporada de los de Julián López de Lerma. El tanto de Leiva culminó un partido en el que las mejores ocasiones salieron de las botas madridistas, pero en el que la falta de acierto para trasladar al marcador este dominio no se resolvió hasta la recta final.

El calendario de pretemporada del Castilla

Después de superar por 1-2 al Albacete B el pasado viernes, el filial madridista suma un nuevo triunfo para coger sensaciones de cara al inicio del curso. El Real Madrid Castilla se medirá en el mismo escenario al Racing de Ferrol este sábado 8 de agosto. El calendario de pretemporada del filial lo completan sus duelos ante Mirandés (15 de agosto), Ponferradina (19 de agosto) y un último test ante el Zamora, el día 20, antes del debut oficial el 31 de agosto en Teruel.