Así fue el reencuentro de Arbeloa con Gonzalo y Palacios en el Fulham

Álvaro Arbeloa se ha reencontrado en las últimas horas con Gonzalo García y César Palacios en el Fulham. Los dos canteranos madridistas, nuevos jugadores del club londinense, ya están entrenando a las órdenes de un entrenador que conocen mejor que nadie. La etapa de los tres juntos en la Premier League ya ha comenzado.

El Fulham ha colgado un vídeo en sus redes sociales del momento en el que Arbeloa se reencuentra con sus dos nuevos jugadores en las instalaciones del club inglés antes de entrenar por primera vez con la camiseta del cuadro londinense.

Un reencuentro muy especial de Arbeloa con Palacios y Gonzalo en el Fulham, el nuevo club para los tres a partir de este curso. Pero es que el entrenador español conoce a las mil maravillas a los dos canteranos del Real Madrid que este verano han abandonado el club blanco.

Arbeloa ya fue entrenador de César Palacios y de Gonzalo García en la cantera del Real Madrid. Ganaron juntos aquel triplete histórico con el Juvenil A en La Fábrica con un equipo de jóvenes talentos que enamoró en Valdebebas. Palacios también jugó con su técnico en el Castilla y ambos jugadores tuvieron minutos en el primer equipo de su mano. Ahora comienzan una nueva aventura en la Premier League y lo que está claro es que los madridistas estarán muy atentos a lo que ocurra cada fin de semana en Craven Cottage.