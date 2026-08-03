El Real Madrid hace oficial la venta de Gonzalo al Fulham

Ya es oficial: Gonzalo es nuevo jugador del Fulham. El Real Madrid ha aceptado la oferta por su delantero a cambio de 40 millones de euros por el 70% de los derechos del jugador. El delantero abandona toda una vida en el club blanco para unirse al conjunto inglés y ponerse de nuevo bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El delantero español Gonzalo García jugará en el Fulham FC, dirigido por el exmadridista Álvaro Arbeloa, las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después de que el Real Madrid y el club inglés hayan llegado a un acuerdo para su traspaso, han confirmado este lunes ambas entidades.

Nacido en Madrid, el joven futbolista ingresó en La Fábrica del Real Madrid como alevín y fue progresando por todas las categorías hasta debutar, en 2022 y con 18 años, con el Real Madrid Castilla, dirigido entonces por el exjugador y exentrenador Raúl González Blanco, en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

En la temporada 2023-2024, debutó con el primer equipo como visitante frente al Cádiz CF, y, una semana después, en el Santiago Bernabéu ante el Granada CF. No fue hasta el verano de 2025 cuando, con la llegada del exentrenador blanco Xabi Alonso, se asentó como jugador del primer equipo, ya que en el Mundial de Clubes de la FIFA de ese año fue el máximo goleador con cuatro goles en seis partidos.

La temporada pasada, el delantero participó en 30 encuentros de liga, en los que anotó seis tantos, incluido un ‘hat-trick’ frente al Real Betis, cinco partidos en Liga de Campeones, dos de Supercopa de España y dos de Copa del Rey, en los que marcó un gol en ambas competiciones.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García. Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga.

Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida.