El Real Madrid también acuerda la venta de César Palacios al Fulham

El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso de César Palacios al Fulham. Al igual que Gonzalo, el canterano pone rumbo a la Premier para estar con Álvaro Arbeloa y marcharse de La Fábrica a cambio de 10 millones de euros y una cláusula de reventa del 30%. Una salida de otro joven talento que se marcha fuera de Valdebebas en busca de dar un salto a la élite.

El entrenador, de 43 años, ya dirigió al joven futbolista durante media temporada en el filial blanco antes de hacerse cargo del primer equipo. Palacios marcó 14 goles la pasada campaña en Primera Federación, convirtiéndose en el tercer máximo goleador del Grupo 1 de esta competición. Llegó al Real Madrid en 2020 con 15 años y formó parte de la cantera durante seis temporadas. En la temporada 2022-23, ganó con el Juvenil A el triplete de Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones. En 2026, debutó con el primer equipo.

Igual que Gonzalo, firma un contrato hasta junio de 2031, con opción a prórroga de un año. «Estoy muy emocionado de estar aquí. Creo que es el paso perfecto en mi carrera. El club está depositando mucha confianza en mí, y voy a demostrarlo en el campo», afirmó Palacios.

«El Real Madrid siempre será su casa y agradece a Palacios su entrega en todos estos años que ha pertenecido a nuestro club. El Real Madrid le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida», declaró el Real Madrid.

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