Oficial: la Fiorentina ficha a Valdepeñas

El fichaje de Víctor Valdepeñas por la Fiorentina ya es oficial. El canterano madridista ya es jugador del cuadro italiano por ocho millones de euros por el 50% de sus derechos. Ambos clubes lo han hecho oficial en la tarde de este viernes, último día de julio, en la víspera del amistoso que disputarán este sábado en Austria.

La Fábrica está haciendo de oro al Real Madrid. El último en salir ha sido Valdepeñas, central de 19 años de mucha proyección. Debutó con Xabi Alonso el pasado mes de diciembre contra el Alavés en el primer equipo y, aunque no ha tenido nunca más oportunidades, fue una pieza importante en la conquista de la Youth League. Un perfil que destaca por su envergadura y su gran salida de balón, pero los últimos movimientos lo cambiaron todo.

A pesar de la marcha de Alaba, el fichaje de Konaté frustró su esperanza de dar el salto al primer equipo, por lo que decidió escuchar ofertas de Europa en busca de un nuevo reto para seguir escalando en su carrera. A la puerta llamó la Fiorentina, que ha puesto sobre la mesa 8 millones de euros por el 50% de sus derechos a cambio de firmar por cinco temporadas. Un fichaje pedido expresamente por Fabio Grosso.

Comunicado oficial sobre Valdepeñas

El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado el traspaso de nuestro jugador Víctor Valdepeñas.

Valdepeñas llegó al Real Madrid en 2018 con tan solo 11 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada pasada debutó con el primer equipo y ganó con el Juvenil A la UEFA Youth League.

El Real Madrid agradece a Valdepeñas su compromiso en todos estos años y le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.