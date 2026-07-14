El Real Madrid no para de hacer caja con La Fábrica y venderá a Valdepeñas por 8 millones de euros

El Real Madrid se está haciendo de oro con La Fábrica. La gran inversión de fichajes en el primer equipo de Florentino Pérez, a pesar de que muchos son golpes maestros, implica que el club blanco haya escuchado muchas ofertas en Valdebebas por todos los jugadores, incluida la cantera. En esa fuente de talento están llegando los ingresos y el próximo que hará las maletas dejando dinero será Víctor Valdepeñas y en unas condiciones muy favorables para las arcas del Santiago Bernabéu.

Las últimas semanas han sido intensas con las perlas de la cantera, tanto los que han destacado en Europa como Mario Gila y Sergio Arribas como aquellos que han destacado la pasada temporada. El último ha sido Valdepeñas, central de 19 años de mucha proyección. Debutó con Xabi Alonso el pasado mes de diciembre contra el Alavés en el primer equipo y, aunque no ha tenido nunca más oportunidades, fue una pieza importante en la conquista de la Youth League. Un perfil que destaca por su envergadura y su gran salida de balón, pero los últimos movimientos lo cambiaron todo.

A pesar de la marcha de Alaba, el fichaje de Konaté frustró su esperanza de dar el salto al primer equipo, por lo que decidió escuchar ofertas de Europa en busca de un nuevo reto para seguir escalando en su carrera. A la puerta llamó la Fiorentina, que ha puesto sobre la mesa 8 millones de euros por el 50% de sus derechos a cambio de firmar por cinco temporadas, según apunta el periodista Gianluca Di Marzio. Un fichaje pedido expresamente por Fabio Grosso para impedir otras ofertas de Italia y Alemania, donde también han mostrado mucho interés en Valdepeñas.

Un proyecto deportivo y económico que le ha convencido a él y a su entorno para abandonar Madrid. Aunque es un perfil que gusta en el club blanco, la sobrepoblación de jugadores en su posición hace imposible que tenga los minutos que necesita un joven talento, por lo que se reservan el otro 50% por si en un futuro traspaso podrían seguir sacando beneficio. Aún está a la espera de cerrar los últimos flecos de la operación y recibir el visto bueno del Real Madrid para viajar a Italia para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con la Fiorentina.

De esta forma, el Real Madrid sigue haciendo caja para sus arcas con sangre de cantera, que ya superarían los 100 millones de euros con nombres como Víctor Muñoz, Nico Paz, Gila, Álvaro Rodríguez, Mario Martín y muchos más que escuchan ofertas. Valdepeñas está en camino de salir y dejarle un buen pellizco al club blanco.