El Real Madrid se llevará otros 15 millones por la venta del canterano Mario Gila al Milan

El Real Madrid sigue ganando dinero con la venta de sus canteranos. En este caso, la marcha de Mario Gila, que militaba en la Lazio de Italia, pero que el Real Madrid tenía el 50% de una futura venta. Y eso es lo que ha pasado. El conjunto de Roma va a vender al defensor al Milan por 30 millones (25 más cinco en bonus fácilmente a cumplir), de los que corresponden 15 -la mitad- al Real Madrid (12,5 + 2,5).

Mario Gila, de 25 años, llevaba cuatro años en la Lazio, convirtiéndose en las dos últimas temporadas en un fijo en la defensa del conjunto de la capital de Italia. Ahora, el Milan, que está reconstruyendo su plantilla, pagará 25 millones de euros (más cinco en variables) a la Lazio por hacerse con los servicios del canterano madridista. Pero no todos los millones irán para la Lazio.

La mitad, 12,5 + 2,5 de los variables, irán para el Real Madrid. El conjunto blanco se guardó hace cuatro años, cuando le traspasó a la Lazio, el 50% de una futura venta. Y eso es lo que se aplica ahora. La Lazio vende a Mario Gila al Milan, pero la mitad del dinero va para el Real Madrid. Unos 15 millones si se cumplen todas las variables.

Gila, que debutó con el primer equipo de Real Madrid en abril de 2022, el día que el conjunto de Ancelotti ganó la Liga ante el Espanyol, es canterano blanco. Entró en 2018 -con 18 años- a las categorías inferiores del Real Madrid tras comenzar en clubes catalanes, el más destacado el Espanyol. Cuando el Real Madrid le traspasó a la Lazio en 2022, se guardó esta opción de recompra.

Mario Gila, que llegó a estar convocado con la selección española en 2025, se une así a la fórmula de Álvaro Rodríguez, que también dejará 15 millones en las arcas del Real Madrid al ser otro canterano que se le vende. En ese caso el Elche, que lo traspasa al Bournemouth inglés por 30 millones y el Real Madrid también tenía la mitad de su venta.