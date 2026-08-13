Hasta la liga femenina da una lección a Tebas: cambia el primer partido del Madrid por el horario de Champions

No era tan difícil. La Liga F Moeve sí ha tenido en cuenta el partido de la UEFA Women’s Champions League que tiene que disputar el Real Madrid ante el Ajax, modificando el partido de la primera jornada de la competición para darle mayor espacio y tiempo para el descanso a las jugadoras blancas. No pasó con el Real Madrid masculino, ni con la Liga de Javier Tebas, que pese al rompecabezas que supone el calendario, no movió horario alguno pese a existir opciones.

Con el Real Madrid femenino en concreto pasa lo siguiente. El club blanco acaba de conocer cuándo visitará al Ajax en su duelo de tercera ronda de la Champions League, que será el miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas, teniendo la vuelta una semana después, el miércoles 2 de agosto a las 20:00 horas. Con este partido tan importante en ciernes, jugándose estar presente en una nueva edición de la máxima competición europea, la Liga F Moeve ha movido ficha.

El Real Madrid se enfrentaba en la primera jornada de la Liga femenina al Atlético de Madrid en un derbi madrileño con mucha expectación, que se presenta con muchas ganas para ambos equipos. Inicialmente, el partido estaba fijado para el sábado 29 a las 19:00 horas, horario que ha sido ya modificado oficialmente.

El derbi madrileño entre merengues y colchoneras se jugará un día después, el domingo 30 de agosto a las 21:00 horas, una vez conocidos los horarios de los dos partidos de tercera ronda de Champions League que deben disputar las jugadoras del Real Madrid ante el Ajax.

Desde la Liga F Moeve se busca proteger al Real Madrid y beneficiarle en la disputa de este importante encuentro europeo, clave para confirmar su sexta participación en la máxima competición continental. Las jugadoras blancas tendrán así tiempo suficiente para descansar, tanto antes como después del debut liguero ante el Atlético de Madrid, garantizando un descanso óptimo entre partidos.

Este es un tema recurrente con los equipos de Primera División, con la Liga de Javier Tebas. De hecho, estos días conocíamos los horarios para la cuarta jornada liguera, partidos que pueden sufrir modificaciones, ya que no se ha tenido en cuenta el obligado descanso que deben tener todos los clubes, como es el caso del Barcelona. Su partido ante el Valencia está fijado para el domingo 6 de septiembre a las 16:15 y esa próxima semana juega Champions con la posibilidad de que sea martes: tocaría cambiarlo obligatoriamente.