Kutluay, el diamante en bruto del Real Madrid que ha sido convocado por Turquía sin debutar con el primer equipo

El verano de Ömer Kutluay está siendo para ponerlo de ejemplo en las escuelas de baloncesto. El joven jugador del Real Madrid ha conseguido a sus 17 años ser convocado con la selección absoluta de Turquía sin ni siquiera haber llegado a debutar con el primer equipo blanco. A día de hoy, es el gran diamante en bruto de la cantera madridista, ya que, tras conquistar esta temporada el Campeonato de España y la Liga U y quedarse a las puertas de la Euroliga Júnior, sus actuaciones con las categorías inferiores turcas le han abierto la puerta de su primera internacionalidad.

Nacido en 2009, Kutluay ha dado un salto de la selección turca sub-17 a la absoluta, pasando por la sub-20, en cuestión de semanas. Además, es hijo de un legendario jugador de Europa, Ibrahim Kutluay, campeón de la Euroliga con Panathinaikos en 2002. En la cantera del Real Madrid es muy mimado y este verano se está ganando a pulso tener alguna oportunidad de la mano de Pedro Martínez.

En el Mundial sub-17, Kutluay promedió 28,4 puntos, 6,1 rebotes y 9 asistencias, llevando a Turquía hasta el cuarto puesto, y en el Eurobasket sub-20 sus números también han sido buenos (9,9/2/2,4), aunque su país no llegó tan lejos. En 15 días, tendrá la oportunidad de debutar a las órdenes de Ergin Ataman, seleccionador turco que aseguró que ya se lo habría llevado a la anterior ventana FIBA de no ser por su presencia en el torneo de inferiores.

Kutluay llegó al Real Madrid en 2023 y, sin duda, la pasada campaña, bajo la batuta de Javier Juárez, ha brillado con luz propia. En la Liga U, donde los blancos se proclamaron los primeros campeones de la historia del campeonato sub-22, promedió 10,2 puntos, 3,6 rebotes, 3,3 asistencias y 14 de valoración por partido, con un índice alto de acierto en triples (40,8%).

Ascenso meteórico

Su padre, Ibrahim Kutluay, quien nunca llegó a lucir la camiseta blanca, se mostró muy orgulloso de su hijo cuando desembarcó en la cantera de Valdebebas hace tres años: «En mi carrera deportiva pensé que había experimentado todas las formas de éxito y emoción, pero presenciar la aventura de mi hijo es un sentimiento completamente diferente. Estoy orgulloso de ti por vestir la camiseta del club más grande del mundo».

Con sus 1,93 metros, Kutluay se está erigiendo como un base-escolta de futuro en el Real Madrid que, pese a que la próxima campaña volverá a formar parte del filial, estará en la pole para ayudar a los de Pedro Martínez si es necesario. De hecho, su convocatoria con Turquía le impedirá ser importante durante una pretemporada en la que no abundarán los jugadores del primer equipo, precisamente por esa fecha reservada para las selecciones que se juegan la clasificación al Mundial de Qatar 2027.