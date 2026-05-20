El increíble Javier Juárez buscará su tercera Euroliga Júnior con el Real Madrid tras ganar la Liga U

El de Javier Juárez es uno de esos ejemplos de entrenador que va de éxito en éxito. El entrenador del Real Madrid Júnior aspira esta semana en Atenas a llevar al filial madridista a su sexta Euroliga, ampliando su dominio como equipo con más títulos. Pero es que además el de Teruel tiene la oportunidad de convertirse en el único técnico de la historia en conquistarlo en tres ocasiones.

Javier Juárez dirigió a la generación de Hugo González (Boston Celtics), Egor Demin (Brooklyn Nets) o Mitar Bosnjakovic (Partizán de Belgrado) a coronarse dos años consecutivos en 2023 y 2024 y ahora en 2026 tiene la opción de ser único en este torneo Júnior. El de Teruel afronta el Adidas Next Gen después de haber llevado al equipo blanco a ganar el campeonato de España y la primera Liga U22 de la historia, batiendo en ambas finales al filial del Barcelona.

Los suyos se estrenarán este jueves (9:00 horas) en la fase de grupos de la Júnior contra el Cedevita de Liubliana, continuará el viernes (9:00) contra el París, equipo al que derrotó en la final de Berlín en 2024, y cerrará los tres primeros partidos ante el anfitrión Panathinaikos el sábado (13:30).

Si culmina una buena participación, disputaría el duelo por el título en el OAKA Arena, escenario de la gran final de la Euroliga. Los tres anteriores tendrán Sunel Arena, la casa del AEK de Atenas.

Javier Juárez cuenta con casi todos los jugadores a los que ha llevado a la gloria en España. Entre ellos, está el flamante MVP de la Liga U, Hugo Alonso, y también el del campeonato Júnior, Egor Amosov. Ellos dos y otros nombres como Gunars Grinvalds o Fabian Kayser son quienes están llamados a liderar al Real Madrid en Grecia.

Así hablaba Juárez de esta Euroliga Júnior tras conquistar la Liga U el pasado domingo en Burgos: «Nos queda una, es lo que nos han enseñado muchísimos jugadores y especialmente Felipe (Reyes), capitán por muchos años del Madrid. Es lo que nos transmiten cada día. Muchos han tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo, que les ha ayudado muchísimo porque conviven con jugadores que son leyendas en el club. Eso se impregna en el ADN de los jugadores y por eso estamos aquí».

Los 15 elegidos por Javier Juárez