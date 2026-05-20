Valverde, momento de reflexión

El Real Madrid y Federico Valverde han entrado en un periodo de reflexión profundo. Muy profundo. El golpe sucedido aquella mañana en Valdebebas no sólo dejó una brecha en la cabeza del uruguayo tras impactar contra una mesa y acabar en el hospital. También dejó heridas internas que todavía siguen muy abiertas dentro del club y del propio vestuario madridista.

Ahora mismo nadie se atreve a asegurar que Valverde vaya a continuar vistiendo de blanco la próxima temporada. Ni dentro del club ni en el entorno del propio jugador. Ambas partes necesitan tiempo para enfriar una situación que ha sido extremadamente dura y que ha provocado muchísima decepción en las altas esferas de la entidad.

Porque en el Real Madrid entienden perfectamente que el uruguayo ha sido durante años uno de los grandes símbolos competitivos del equipo. Un futbolista querido, respetado y absolutamente comprometido con el club. Pero consideran también que lo sucedido junto a Aurélien Tchouaméni cruzó líneas que jamás deberían cruzarse dentro de un vestuario como el del Real Madrid.

Mientras tanto, Valverde sigue avanzando en su recuperación. El centrocampista ya ha completado el protocolo médico estipulado después del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el golpe y, de hecho, podría entrar en la convocatoria de este fin de semana para medirse al Athletic en el que será el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu.

Todo dependerá ahora de lo que decidan tanto Álvaro Arbeloa como el propio club. Porque más allá del aspecto físico, el contexto emocional alrededor del jugador sigue siendo extremadamente delicado. El sábado por la mañana se despejarán definitivamente las dudas si el entrenador no ofrece antes alguna pista en rueda de prensa.

Lo que sí parece bastante evidente es que el Real Madrid considera que Valverde no puede continuar siendo capitán del equipo. Al menos, no en estos momentos. Y eso pese al mensaje público de Dani Carvajal cuando anunció su salida del club. «El brazalete estará en buenas manos», escribió el lateral, señalando claramente al uruguayo como heredero natural de la capitanía.

Sin embargo, dentro de Valdebebas la situación ha cambiado muchísimo desde entonces. De manera oficiosa, el club ya le ha retirado ese rango dentro del vestuario, aunque oficialmente todavía no se haya tomado ninguna decisión definitiva. Será un asunto que deberá estudiarse con calma durante las próximas semanas.

De hecho, una de las ideas que empieza a ganar fuerza es modificar completamente el sistema de elección de capitanes y que sean los propios jugadores quienes voten a sus líderes, tal y como sucede en otros vestuarios importantes como el del Barcelona.

Mientras tanto, el Real Madrid estudia todos los escenarios posibles respecto al futuro del uruguayo. La posibilidad de una venta este verano está encima de la mesa y dentro del club no la descartan en absoluto. Eso sí, nadie contempla regalar a un futbolista con un valor de mercado tan alto. Si llega una oferta importante, se analizará detenidamente y posteriormente se hablará con el jugador para tomar la mejor decisión posible.

Aunque, en cualquier caso, habrá una figura clave en todo este proceso: José Mourinho. El portugués tendrá muchísimo peso en la decisión final sobre el futuro de Valverde. Porque el próximo entrenador del Real Madrid será quien determine si todavía existe margen para reconstruir una relación que hoy aparece profundamente dañada. El portugués respetará cualquier decisión si esta es disciplinaria. Si fuese deportiva, tiene claro que quiere contar con él.