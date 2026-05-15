El United prepara una gran oferta por Valverde

El United también quiere a Fede Valverde. Después de desvelarse que el PSG ha contactado con el entorno del uruguayo, ahora desde Inglaterra salen informaciones que dejan claro que desde Manchester están preparando una gran oferta con la que seducir al segundo capitán del Real Madrid, que sigue de baja después de su pelea con Tchouaméni del pasado jueves. En los próximos días volverá a unirse a la disciplina, aunque todo hace indicar que no volverá a jugar esta temporada.

A Fede Valverde le siguen saliendo novias después de protagonizar una lamentable pelea con Tchouaméni por la que el Real Madrid les puso a ambos 500.000 euros de multa. El uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico en la disputa por la que los servicios médicos del club aplicaron el protocolo y establecieron una baja de entre 10 y 14 días. Aun así, según informamos en OKDIARIO, la idea del club es que no vuelva a jugar en esta temporada.

Valverde ha quedado muy tocado a ojos del Real Madrid después de protagonizar este lamentable incidente y por ello se escucharán ofertas por el jugador este verano. Según informamos en este periódico, en el club se valorarán todas las propuestas que lleguen por el futbolista, aunque tienen claro que no lo regalarán. Las ofertas que lleguen se comunicarán al aún segundo capitán blanco y se llegará a un mutuo acuerdo, siendo la última palabra la del entrenador que llegue en las próximas semanas.

United y PSG a por Valverde

Mientras tanto, varios equipos están al acecho para conocer la situación de Valverde en el Real Madrid. En Inglaterra, Daily Star y The Mirror han informado que el United prepara una gran oferta para poder fichar al uruguayo este verano. Según estas informaciones, en Old Trafford están valorando presentar una propuesta al club blanco por un jugador al que consideran indispensable en el centro del campo y que podría ser un sustituto perfecto para Casemiro, que abandonará el club este verano.

En el United también son conscientes del gran desembolso que tendrán que hacer por un Fede Valverde que termina contrato en el año 2029 y está valorado en 120 millones de euros. Así que de momento se encuentran sopesando presentar una gran oferta por un jugador que ha quedado señalado ante el club después de protagonizar el lamentable incidente con Tchouaméni.

El PSG es otro de los equipos que medita hacer una oferta por Valverde. Según informó El Chiringuito en exclusiva, el conjunto parisino se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para conocer la situación del futbolista y hacerle saber que tiene abiertas las puertas del Parque de los Príncipes en caso de una posible salida del Real Madrid este verano.